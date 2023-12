VIDEOS: El volcán Marapi hace erupción en Indonesia y cubre varios pueblos de ceniza

YAKARTA, Indonesia, 3 de diciembre (AP).— El volcán Marapi, en la provincia indonesia de Sumatra Occidental, entró en erupción el domingo y expulsó nubes de ceniza blanca y gris a más de tres mil metros de altitud. Las masas de cenizas calientes se desplazaron varias millas hacia el norte, según el Centro de Mitigación de Peligro Geológico y Vulcanología de Indonesia.

No había víctimas, indicó Ahmad Rifandi, funcionario del puesto de vigilancia de Marapi, y las y los vecinos recibieron instrucciones de mantenerse a tres kilómetros de la boca del cráter y estar atentos al peligro de posibles erupciones de lava.

Varios poblados quedaron cubiertos de ceniza, que ocultó el sol en varios lugares, indicó el vocero de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, Abdul Muhari. Las autoridades repartieron mascarillas e instaron a las y los residentes a llevar gafas para protegerse de la ceniza volcánica, apuntó.

La alerta de erupción se mantenía en el segundo nivel más alto, señaló, y las autoridades vigilaban de cerca la situación después de que los sensores mostraran un aumento de la actividad en las últimas semanas.

La agencia meteorológica de Japón dijo el domingo que analizaba si habría un posible tsunami en el país debido a la actividad volcánica del Marapi.

En caso de que un tsunami llegara a costas japonesas, se esperaba como pronto en torno a las 21:00 horas en la región de Okinawa, señaló la agencia nipona.

Mount Marapi in Indonesia erupts violently, spewing colossal ash plumes over 9,800 feet into the sky.#Indonesia #Mountmarapi #earthquake pic.twitter.com/NjjjR3jLix

— Gautam Varma (@IamGautamVarma) December 3, 2023