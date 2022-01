LISTA y fechas de todas las películas de superhéroes que se estrenan en 2022

De enero no ha pasado ni una semana pero ya todos los amantes del cine de superhéroes esperan con ansias el transcurrir de los meses de 2022 para poder disfrutar de todo lo que se viene el Universo Cinematográfico Marvel y DC.

MADRID, 4 de enero (Europa Press).– Lejos del agotamiento del género, y para alborozo de los fans, este 2022 será otro año plagado de cine de superhéroes. Durante los 12 próximos meses llegarán un total de diez películas tanto de personajes de la factoría Marvel, producidas por Marvel Studios y alguna también por Sony Pictures, como de la casa DC comics, cuyas adaptaciones saca adelante Warner Bros.

Con Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Lejos de casa) arrasando en la taquilla de todo el mundo, los filmes basados en personajes de cómic viven su mejor momento y la maquinaria continúa a pleno rendimiento con nuevos y ambiciosos proyectos.

MORBIUS (28 DE ENERO)

A finales de enero, y de la mano de Sony Pictures llega, Morbius, el vampiro viviente. Salido de las páginas de los cómics de Spider-Man, el enemigo, y en contadas ocasiones también aliado del trepamuros debuta con su propia película en solitario. Un filme dirigido por Daniel Espinosa y con Jared Leto, el Joker de Suicide Squad, encarnando al científico Michael Morbius, quien a raíz de una enfermedad terminal se transforma accidentalmente en un chupasangre. El filme contará con Matt Smith (Doctor Who), Jared Harris (Chernobyl) y Michael Keaton (Batman) retomando su rol como el Buitre.

THE BATMAN (4 DE MARZO)

Protagonizado por Robert Pattison como Bruce Wayne, la esperada adaptación de Matt Reeves y su visión del personaje llegará a la gran pantalla el 4 de marzo de 2022. La cinta promete aportar una perspectiva única de Batman en la que el protector de Gotham no sólo se reencontrará con Catwoman (Zöe Kravitz) sino que se enfrentará a Enigma (Paul Dano) y al Pingüino (Colin Farrell) para salvar su ciudad.

DOCTOR STRANGE: IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (6 DE MAYO)

Benedict Cumberbatch regresa como el maestro de las artes místicas de Marvel bajo la batuta de Sam Raimi con Doctor Strange: in the Multiverse of Madness para afrontar las consecuencias del caos que se desató en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), la secuela contará además de con el regreso de Mordo (Chiwetel Eijiofor) con la esperada vuelta de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen). También incorporará a una nueva heroína, América Chávez (Xóchitl Gómez) que con sus enormes poderes puede jugar un papel clave en la trama de la película que se estrenará el 6 de mayo de 2022.

DC LA LIGA DE LAS SUPERMASCOTAS (20 DE MAYO)

Warner Bros. lanzará en cines la cinta de animación Liga de Supermascotas, dirigida por Jared Stern y Sam Levine, los guionistas de Rompe Ralph, cuyo principal protagonista es Krypto, el perro de Superman, junto a otros animales super poderosos como el gato Streaky o Ace, el Bat can del Caballero Oscuro para enfrentarse a Lex Luthor. Dwayne Johnson, Kevin Hart y Marc Maron, entre otros, prestan sus voces a los personajes que surgieron en las grapas de DC en la década de los 60.

THOR: LOVE AND THUNDER (8 DE JULIO)

Tras Ragnarok, Taika Waititi trae de vuelta al Dios del Trueno en la que será la cuarta entrega de la franquicia, Thor: Love and Thunder, cuyo estreno está previsto para el 8 de julio de 2022. El nuevo filme de Marvel Studios protagonizado por Chris Hemsworth encarnando una vez más al bravo hijo de Odín. La película contará con la presencia de nuevos personajes como Zeus (Russell Crowe) o Gorr, el carnicero de los dioses (Christian Bale). Además, el filme supondrá el regreso de Valkyria (Tessa Thompson) y Jane Foster (Natalie Portman) que tomará el manto de Thor.

BLACK ADAM (29 DE JULIO)

Aunque pocos son los detalles que se conocen de la cinta dirigida por Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson como el todopoderoso, Black Adam, el antecesor de Billy Batson quien al igual que él fue escogido por el mago como portador de sus poderes, ¡la cinta servirá para expandir el universo mágico presentado en Shazam! El filme llegará a los cines el 29 de julio.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (7 DE OCTUBRE)

Con un Oscar como respaldo y la gran recepción tanto por parte de la crítica como del público de Spider-Man: Un nuevo universo, Sony Pictures tiene previsto estrenar su secuela en los cines el 7 de octubre de 2022. Así pues, continúa la

Historia de Miles Morales como héroe arácnido, al igual que en el primer filme, la secuela incluirá nuevos personajes como la versión japonesa del trepamuros surgida en la década de los 70.

THE FLASH (4 DE NOVIEMBRE)

Ezra Miller regresa como el velocista escarlata con su propia película en solitario. En esta ocasión, con Andy Muschietti tras las cámaras, el filme adaptará la trama del clamado cómic Flashpoint en el que el héroe viajará en el tiempo para intentar salvar la vida de su madre, a quien encarnará Maribel Verdú. Además, tanto Michael Keaton y Ben Affleck tienen confirmada su presencia en la cinta en la que ambos, serán nuevamente sus versiones del Caballero Oscuro.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER (11 DE NOVIEMBRE)

Tras el trágico y repentino fallecimiento de Chadwick Bosseman, Marvel tendrá que lidiar con enormes dificultades para hacer justicia al legado del actor y de su personaje en la secuela Black Panther: Wakanda Forever. Aunque, escasos son los detalles que se conocen sobre la trama, la cinta tiene previsto su estreno en salas el 11 de noviembre de 2022.

AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO (16 DE DICIEMBRE)

Dirigida por James Wan en 2018 con Jason Momoa como Aquaman, la primera cinta arrasó en la taquilla de todo el mundo, recaudando más de mil millones de dólares. Warner Bros. tiene previsto el estreno de su secuela el 16 de diciembre de 2022, lo que la convierte en el último filme de superhéroes del año. Además del director de la primera entrega, también regresan Patrick Wilson como Ocean Master, Amber Heard en su papel de heroína Mera y Yahya Abdul Mateen II como el letal villano, Black Manta.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press