Whoopi Goldberg, presentadora y actriz de Ghost, da positivo por COVID-19

Washington, 4 de enero (EFE).- La actriz, comediante y presentadora estadounidense Whoopi Goldberg ha dado positivo por COVID-19 y sufre síntomas leves de la enfermedad.

Así lo reveló este lunes su compañera de set en el programa The View, Joy Behar.

“¿Por qué estoy aquí en lugar de Whoopi?”, preguntó Behar.

La actriz, de 66 años, ya recibió su refuerzo y presenta síntomas “muy, muy leves”.

Goldberg es recordada por sus participaciones en el drama romántico Ghost, protagonizado por Demi Moore y Patrick Swayze en 1990, y por su papel en las comedias Sister Act y Sister Act 2.

Según la publicación The Daily Wire, la también panelista de The View Sunny Hoster reveló que dio positivo por la COVID-19 antes de Navidad, por lo que debió aislarse durante las celebraciones y mantener contacto con su familia a través de FaceTime.

