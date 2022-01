“Nadie quiere la verdad más que yo”: Alec Baldwin sobre el incidente de Rust

Por Álvaro Piqueras

Ciudad de México, 4 de enero (AS México).- Alec Baldwin (63) ha aprovechado el inicio de 2022 para compartir una extensa reflexión con sus seguidores en Instagram. El actor, evidentemente, hizo mención al accidente ocurrido durante el rodaje de Rust que le costó la vida a Halyna Hutchins, directora de fotografía de la cinta tras un suceso que está bajo investigación.

“Ha habido más personas amables, reflexivas y de espíritu generoso que malignas por la muerte de Halyna Hutchins”, asegura Baldwin. “No tengo miedo a expresarme con algunos eufemismos: alguien murió de manera muy trágica. Y he recibido tanto, quiero decir, tanta buena voluntad de la gente que es simplemente increíble”, añade Baldwin.

El actor reconoce que es “sin duda” la peor situación en la que ha estado involucrado en su vida. “Tengo muchas esperanzas de que las personas a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad lo antes posible. Nadie quiere la verdad más que yo”, zanja el actor antes de compartir sus propósitos de cara a este nuevo año recién estrenado.

“Quiero esforzarme para tratar de que la negatividad no me afecte. Mi objetivo es la paz y profundizar en mis relaciones con las personas que amo, acercarlas más a mí y mejorar las relaciones con las personas que me importan”, asegura.