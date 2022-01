La gente “no está con uno, está con una causa”, dice AMLO a precandidatos de Morena

Fue entonces que López Obrador aseguró que no se trata de que “cualquier dirigente que diga: ‘ah, no salí y entonces se viene la gente conmigo’. No. Si la gente no está con uno, la gente está por la causa. La gente lo que quiere es la transformación eso es lo que le importa a la gente por eso es que nos apoyan”.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador pareció advertir hoy a los precandidatos presidenciales de su partido, Morena, que no piensen en dejar el movimiento y llevarse una parte de él, porque no va a funcionar.

La alerta lanzada por el Presidente parece tener destinatarios. Quizás el más obvio es Ricardo Monreal, que se ha acercado a Movimiento Ciudadano (MC) y parece dispuesto a buscar vías alternas a Morena para estar en la boleta de 2o24. Pero también al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien estuvo esta mañana con él en la conferencia de prensa matutina.

Político ya experimentado, Ebrard ha buscado la Presidencia de México en el pasado, pero dos veces ha declinado a favor de López Obrador. Algunos analistas consideran que el Secretario de Relaciones Exteriores podría estar convencido que es su turno, que se lo ha ganado con paciencia, y que si otro resulta electo candidato podría razonar su salida del lopezobradorismo porque no es miembro de Morena.

“La gente no está con uno, está con una causa”, dijo el Presidente cuando se le preguntó sobre Monreal. La víspera, el Senador advirtió en un mensaje que la sucesión adelantada podría causar una ruptura en su partido.

“Yo pienso que estamos en tiempos de cambios y no hay que ocultar nada, no debe haber tapadismo”, señaló. “Eso lo inventó Porfirio Diaz y lo puedo probar. El que quiera participar que lo haga y si está en el Gobierno, tiene derecho. Nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho. Nada de que son los títulos, las buenas relaciones, los desayunos con políticos, la lambisconería y el influyentismo. No. Es la gente, el pueblo. Ese es el mejor consejo, porque si no le van a seguir… y hay algunos que se sorprenden cuando salen los resultados de las encuestas y no los favorece”.

“Ahora, es importante, porque ya no es así. Ahora es: ¿de qué lado estás?; con claridad, ¿qué quieres? ¿Te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos o contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo? Pero nada de discurso y demagogia, hechos, no palabras”, agregó.

“El pueblo es mucha pieza. Es más que nosotros, los dirigentes. Se equivocan quienes piensan: ‘A ver, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías y me quieren y aunque yo haga lo que haga, puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir porque yo soy muy importante’. No. Se equivocan”, sostuvo.

En julio pasado, López Obrador se adelantó al proceso interno de su partido y barajó hasta seis nombres de posibles abanderados de su formación para las elecciones de 2024, un hecho que sorprendió por su anticipación. “¿Quién puede sustituirme? Primero tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Del flanco progresista liberal hay muchísimos”, dijo entonces.

López Obrador mencionó explícitamente a la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum; al Canciller Marcelo Ebrard; al Embajador ante la ONU Juan Ramón de la Fuente; al Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Pero en esa lista hay dos favorecidos por las encuestas: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

El domingo, Ricardo Monreal, quien además es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y quien ha levantado la mano para ser el candidato morenista, publicó un artículo de opinión en donde alerta de una guerra interna. “La precipitación en la carrera por la sucesión presidencial ha provocado que comience una disputa política inesperada al interior del Gobierno, sus aliados y Morena, el partido que llevó al Presidente al poder en 2018”, escribió el Senador.

Al Presidente se le preguntó sobre eso.

“Se debe acabar la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y ser votado. Tiene derecho [quien quiera ser aspirante en 2024], nada más que no abandone su trabajo”, agregó. El Presidente insistió en que el mejor método para elegir al candidato debe ser la encuesta o varias encuestas, algo que también ha sido criticado por Monreal.