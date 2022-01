El rebrote de COVID-19 afecta a la Liga MX a días de que inicie el Clausura 2022

AS MÉXICO

Al menos seis equipos han reportado brotes de COVID-19 a escasos días de que arranque el Clausura 2022.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 4 de enero (AS México).- Pese a los cuidados que existen, el aumento de casos de coronavirus han aumentado en el país y la Liga MX no ha quedado exenta. A unos días de que comience el Clausura 2022, algunos equipos han reportado brotes de coronavirus en sus planteles y por ende, no están completos para debutar en el nuevo certamen del balompié nacional.

TIGRES

El cuadro regiomontano es uno de los más perjudicados en este parón invernal, ya que varios elementos han contraído el Covid-19. El delantero Carlos González, Carlos Salcedo y Jesús Angulo no han entrenado debido a que se encuentran aislados y bajo los cuidados médicos del club. De acuerdo a información de ESPN, siete jugadores más no superaron las pruebas y esperan el resultado de la PCR del martes.

RAYADOS DE MONTERREY

Al igual que Tigres, la Pandilla está pasando por momentos complicados y no cuentan con plantel completo para enfrentar al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. El club ya confirmó los casos positivos y se trata del guardameta Luis Cardenas, César Ramos y Esteban Andrada, además Rogelio Funes Mori y Celso Ortiz también están aislados como medida de precaución.

ATLÉTICO DE SAN LUIS

El cuadro potosino debutará en el Clausura 2022 como local, y lo haran enfrentando a los Tuzos del Pachuca. Hace unos días, los rojiblancos lanzaron un comunicado y revelaron que cuatro jugadores dieron positivo en coronavirus, sin embargo, la directiva del equipo decidió no dar los nombres de los contagiados.

CHIVAS

El Guadalajara fracasó en el Apertura 2021, por ello, los jugadores del Rebaño Sagrado están sumamente presionados en entregar buenos resultados. Al inicio de la pretemporada, el Chiverío tuvo complicaciones, ya que Gilberto Sepúlveda y Ronaldo Cisneros contrajeron Covid-19 y no pudieron realizar los trabajos de entrenamiento.

LEÓN

La escuadra esmeralda no tendrá actividad este fin de semana, pues su partido ante Atlas se pospuso y volverán a la acción hasta sábado 15 de enero cuando enfrenten a Xolos. El subcampeón del futbol mexicano hizo 35 pruebas el pasado 29 de diciembre y se detectaron dos casos.

TOLUCA

Los Diablos Rojos había presentado jugadores contagiados en este periodo invernal, pero a unos días de debutar en el Clausura 2022 cayó el primero. De acuerdo a TUDN, el uruguayo Leonardo Fernández dio positivo en las pruebas y no podrá jugar el encuentro los Pumas de la UNAM.

