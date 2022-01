VIDEO: Chocolates de mesa y en polvo tienen más azúcar que cacao, exhibe Profeco

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La mayoría de las marcas de chocolate para mesa y polvos para preparar bebidas sabor chocolate que se comercializan al público contienen altos índices de grasa y de azúcares, este último ingrediente incluso está presente en mayor cantidad que el cacao, reveló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a la par que indicó que analiza sanciones.

En la primera edición del 2022 de la Revista del Consumidor, la dependencia a cargo de Ricardo Sheffield Padilla realizó un total de 516 pruebas en 32 productos de distintas marcas: 12 tablillas de chocolates de mesa (uno con reducción de azúcares), 3 tablillas sabor chocolate para mesa, 6 chocolates en polvo, 4 chocolates en polvo con edulcorantes, 5 polvos para preparar bebidas sabor chocolate y 2 polvos para preparar bebidas sabor chocolate reducidos en azúcar.

En las pruebas se evaluó que su información comercial, que cumplan con la normativa del etiquetado frontal, el contenido energético, de proteína, azúcares y grasas. En ese sentido, los dos productos con mayor número de irregularidades fueron los chocolates en polvo con edulcorantes Vitamin Choco Genius y Don Gustavo.

En el primer caso, pese a tener edulcorantes, no presenta la leyenda de “no recomendable para su consumo en menores de edad”, además de que no declara grasas trans, azúcares añadidos ni el contenido energético por envase. En el segundo producto, tuvo hasta un 12.8 por ciento menos del producto declarado y dice ser reducido en azúcar, pero no es verdad. En ambos casos no se incluye la leyenda de exceso de calorías.