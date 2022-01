¿Tienes un Blackberry? ¡Ojo! A partir de hoy cesarán servicios en estos dispositivos

Ciudad de México, 4 de enero (RT).- El ocaso de los teléfonos móviles de BlackBerry, la empresa canadiense que hace apenas una década reinó la industria con sus teclados físicos e incluso se convirtió en un símbolo de estatus, dio este martes un nuevo paso al frente.

De este modo, la medida afecta a cualquier teléfono clásico o tableta de BlackBerry que ejecute sus sistemas operativos y no los de Android.

The legacy services for BlackBerry 7.1 OS and earlier, BlackBerry 10 software, BlackBerry PlayBook OS 2.1 and earlier versions, will no longer be available after January 4, 2022.https://t.co/AHPdVOdy6E pic.twitter.com/pK67KvLtW5

— AlternativeTo (@AlternativeTo) January 3, 2022