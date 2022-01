Investigadores hallan 4 nuevos virus en tortugas terrestres gigantes de Galápagos

Quito, 4 ene (EFE).- Científicos de varias instituciones han descubierto la presencia de cuatro nuevos virus en las tortugas terrestres del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, informó este martes la estación científica Charles Darwin (FCD).

Los resultados se verificaron mediante una técnica muy similar a la empleada para detectar la COVID en los humanos: recogiendo hisopados de los ojos, la boca y la cloaca, y analizándolos mediante técnicas moleculares de PCR.

En el estudio participaron científicos de la FCD, el Instituto de Medicina de la Conservación del Zoológico de Saint Louis (ICM) y del Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA).

Además de la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Europea de Madrid, en conjunto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).

