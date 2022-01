Por segunda vez, Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua, da positivo a la COVID-19

Es la segunda vez que Campos da positivo por COVID-19, la primera fue en agosto, sin embargo, destacó que en esta ocasión los síntomas han sido más fuertes, por lo que exhortó a la población a seguirse cuidando y no bajar la guardia.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Maru Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua, anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19 que se realizó la mañana del lunes 3 de enero por los malestares que tenía.

A través de sus redes sociales, la Gobernadora resaltó que se hizo la prueba luego de que presentó algunas molestias en la garganta.

“Hola. Quiero informarles que esta mañana me realicé una prueba PCR después de presentar algunos síntomas de COVID. Hace unos momentos recibí el resultado que salió positivo”, expuso en su cuenta de Twitter.

Maru Campos señaló que como parte de los protocolos para evitar más contagios se encuentra aislada en su casa, sin embargo, continuará trabajando junto a su Gabinete de manera virtual.

Hola. Quiero informarles que esta mañana me realicé una prueba PCR después de presentar algunos síntomas de COVID. Hace unos momentos recibí el resultado que salió positivo. — Maru Campos (@MaruCampos_G) January 4, 2022

Posteriormente aconsejó a los chihuahuenses seguirse cuidando y tomar todas las medidas de protección posibles ante el alza de casos positivos; “¡Por favor, cuídense mucho! El virus sigue entre nosotros!”, aseveró.

Es la segunda vez que Campos da positivo por COVID-19, la primera fue en agosto, cuando se hizo una prueba PCR para detectar coronavirus, la cual salió positiva. En aquel entonces presentaba molestias como dolor de cabeza y cansancio.

Cabe destacar que también compartió un video en el afirmó que en este segundo contagio los síntomas que presenta han sido más fuertes, por lo que exhortó a la población a seguir cuidándose y echarle ganas.

En cumplimiento a los protocolos me encuentro aislada en mi casa y continuaré trabajando con mi gabinete de manera virtual. ¡Por favor, cuídense mucho! El virus sigue entre nosotros. — Maru Campos (@MaruCampos_G) January 4, 2022

“Con el COVID de nuevo, es la segunda vez que me pega. Y déjenme decirles que esta segunda vez se siente más rudo, es un resfriado muy fuerte, con fatiga y desgraciadamente con la posibilidad de contagiar más a la gente que la primera vez. Entonces hay que echarle muchas ganas y hay que cuidarnos de no contagiar”, comentó en dicho video difundido en su cuenta de Twitter.

También destacó que va a quedarse en casa trabajando y preparando las sorpresas futuras para los chihuahuenses.

“Yo me voy a quedar aquí haciendo Home Office, sacando los asuntos pendientes del estado y preparando las sorpresas importantes que tenemos para los chihuahuenses para el año 2022. Pero hay que cuidarnos, eso de que me la ‘p…’ el COVID, no es cierto, sí da, y da muy fuerte. Échenle ganas, cuídense mucho, por favor, y yo les mando un beso sin bichos”, puntualizó.

A todos los que están en mi situación ¡ánimo! A echarle muchas ganas y salir de ésta. A los que no se han contagiado, ¡a cuidarse y a cuidar a los demás! Sigo trabajando desde casa. Un beso (sin bichos) y todo mi agradecimiento a quienes me han mandado mensajes de apoyo. 🦠 pic.twitter.com/PcCNfSXZPq — Maru Campos (@MaruCampos_G) January 4, 2022

Además, acompañó el video con el siguiente texto: “A todos los que están en mi situación ¡ánimo! A echarle muchas ganas y salir de ésta. A los que no se han contagiado, ¡a cuidarse y a cuidar a los demás! Sigo trabajando desde casa. Un beso (sin bichos) y todo mi agradecimiento a quienes me han mandado mensajes de apoyo”.

A este caso, se suman los de Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del estado de Tlaxcala, quien dio a conocer, este lunes 3 de enero, que dio positivo a una prueba del coronavirus SARS-CoV-2 , ello a pesar de estar vacunada. Sin embargo, según la propia mandataria estatal, su estado de salud es estable. Además, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna y la Alcaldesa de Irapuato, Guanajuato, Lorena Alfaro García, también dieron positivo a la COVID-19.