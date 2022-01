Policía de EU localiza el cuerpo del rapero J $tash y su esposa; se cree fue suicidio

Los Ángeles, 4 de enero (LaOpinión).- Las redes sociales se conmocionaron luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento del rapero J $tash, sobre todo tras anunciarse que podría tratarse de un suicidio por haber acabado con la vida de su pareja, Jeanette Gallegos.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, el incidente se reportó a través de una llamada al 911, en donde los hijos de Jeanette informaron sobre una serie de disparos ocurridos en la casa que la pareja compartía en Temple City, California.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que la llamada al 911 provino de uno de los tres hijos de la joven, asegurando que J $tash presuntamente disparó y la mató. Esto habría desembocado en el suicidio del rapero oriundo de Florida.

