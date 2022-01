Jimmy Fallon da positivo a COVID-19; se encuentra con síntomas leves debido a vacunas

El presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, compartió en sus redes sociales la noticia sobre su contagio por la COVID-19, afirmando que se encuentra bien y los síntomas son leves.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 4 de enero, (LaOpinión).- Con un breve, pero preciso mensaje a través de sus redes sociales, el presentador de televisión Jimmy Fallon dio a conocer que hace unas semanas salió positivo a COVID-19, esto durante los primeros días de sus vacaciones navideñas. ¿Qué síntomas tuvo? ¿Llegó al hospital? Aquí te contamos los detalles.

“Hola, chicos, el primer día de nuestras vacaciones navideñas di positivo a covid-19″, escribió el comediante para acompañar una imagen publicada por medio de su cuenta de Instagram.

Allí, el conductor del programa The Tonight Show señaló que si bien la noticia le cayó como balde de agua fría, no todo salió mal, pues gracias a haberse vacunado, no presentó síntomas graves: “Fui vacunado y reforzado, por lo que afortunadamente presenté síntomas leves”, añadió.

Para concluir su mensaje, Jimmy Fallon se tomó el tiempo de externar su agradecimiento al personal de salud “que trabajan duro las veinticuatro horas del día para que todos estén vacunados”, no sin antes aplaudir los esfuerzos de NBC por mantener a su personal seguro.

“Gracias a NBC por tomarse los protocolos de prueba tan en serio y hacer un gran trabajo, y también por ponerme en una sala de aislamiento cuando me dieron la noticia”, finalizó.

Como era de esperarse, la noticia causó revuelo entre sus seguidores, quienes no dudaron en cuestionarlo sobre su estado actual de salud y lo que pasaría con el programa tras su resultado positivo a COVID-19. Sin embargo, el también comediante detalló que recibió la prueba positiva el pasado 18 de diciembre, por lo que este lunes ya estaba “de vuelta al trabajo y sintiéndome al 100 por ciento”.

