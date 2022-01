El creador de Cobra Kai, Jon Hurwitz, adelanta detalles de la temporada 5

MADRID, 4 de enero (EuropaPress).- El 31 de diciembre de 2021 Netflix estrenó la cuarta temporada de Cobra Kai. Ya se ha confirmado que la ficción, basada en la saga Karate Kid, tendrá una quinta entrega.

Debido a la pandemia de coronavirus y el cambio de la serie de YouTube a Netflix el calendario de estreno de Cobra Kai ha sido de lo más variado. La temporada 1 se estrenó el 2 de mayo de 2018, mientras que la temporada 2 se lanzó el 24 de abril de 2019. Su traslado a Netflix provocó un retraso en la temporada 3, que se estrenó el 1 de enero de 2021, mientras que la cuarta temporada llegó el 31 de diciembre de 2021.

Jon Hurwitz, cocreador de la ficción, desveló en Twitter que la temporada 5 ya ha finalizado su grabación. Con estos datos cabe esperar que los nuevos episodios lleguen a mediados de 2022 o a lo largo del verano. “Ya filmamos una de las escenas del final de la quinta temporada. Es una sensación extraña ir 20 episodios por delante de la audiencia”, comentó Hurwitz.

Loved finally having a chance to work with the talented and supremely kind @Julia_Macchio! She had everyone on set laughing as she criticized Daniel’s parenting. Her real dad @ralphmacchio could teach the LaRussos a thing or two! #CobraKai #Netflix https://t.co/qVKjlU0LYR

