La FIFA presenta a los finalistas del Premio The Best al gol más espectacular del año

Será el próximo 17 de enero cuando se lleven a cabo los Premios Puskás, que serán transmitidos en un programa televisivo que se retransmitirá en directo desde la sede de la FIFA en Zúrich.

Por Kike Frías

Los Ángeles, 4 de enero (LaOpinión).- El ente rector del futbol mundial, la FIFA, anunció este martes 4 de junio cuáles son los finalistas para hacerse con el prestigioso Premios Puskás 2021 como parte de los The Best FIFA Football Awards.

🚨 👀 Here are the final three #Puskas nominees! 👑 🤩 Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 4, 2022

El galardón se le otorga al futbolista que haya marcado el gol más espectacular del año, independientemente de la competición y del género o nacionalidad de su autor.

La FIFA informó que los finalistas de los Premios The Best de este año son:

· Érik Lamela (ARG): Arsenal FC – Tottenham Hotspur FC [Premier League] (14 de marzo de 2021)

· Patrik Schick (CZE): República Checa – Escocia [Eurocopa de la UEFA 2020] (14 de junio de 2021)

· Mehdi Taremi (IRN): Chelsea FC – FC Porto [Liga de Campeones de la UEFA] (13 de abril de 2021)

El proceso de votación finalizó el pasado viernes. De 11 goles quedaron los anteriormente mencionados solo tres s disputan obtener el premio. La entrega del premio Puskás será el próximo 17 de enero en un programa televisivo que se retransmitirá en directo desde la sede de la FIFA (Zúrich), anunció la organización.

Se espera que la FIFA dé a conocer en los próximos días:

· Miércoles, 5 de enero. Finalistas del Premio The Best a la Guardameta de la FIFA y los tres finalistas del Premio The Best al Guardameta de la FIFA.

· Jueves, 6 de enero. Se anunciarán los tres finalistas del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino.

· Viernes, 7 de enero. La FIFA desvelará los nombres de las tres finalistas del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA y de los tres finalistas del Premio The Best al Jugador de la FIFA en un acto virtual en el que participarán las FIFA Legends Kristine Lilly y Sami Khedira.

El último ganador del trofeo fue el surcoreano Son Heung-min por su gol con el Tottenham en la Premier League inglesa el 7 de diciembre de 2019 ante el Burnley.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.