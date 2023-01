Autogobierno y pocos custodios. La CNDH ya había alertado sobre el Cereso de Juárez

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El control que tienen las bandas criminales que han derivado en extorsiones y sobornos dentro del Centro de Reintegración Social (Cereso) número 3, de Ciudad Juárez, Chihuahua, no eran del desconocimiento de las autoridades, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha alertado por años de la situación en este penal, que este domingo 1 de enero fue escenario de un motín en el que escaparon 25 reos y en el que fueron asesinadas 17 personas, entre ellas 10 custodios.

Este episodio de violencia tuvo como objetivo liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alías “El Neto”, identificado como el líder de “Los Mexicles”, una célula criminal aliada del Cártel de Sinaloa. Lo cierto es que los informes que se han hecho en los últimos años sobre las condiciones de autogobierno que persisten muestran que esta tragedia se pudo evitar si se hubieran atendido las alertas previas en las que se advertía del control que tenían los grupos criminales dentro del penal así como la falta de medidas de seguridad.

Apenas el 11 de agosto del año pasado, este Cereso fue el epicentro de un episodio de violencia en Ciudad Juárez. Ahí se desató una riña entre grupos rivales, la cual las autoridades después señalaron que fue orquestada por “Los Mexicles” en un intento para liberar a su líder quien purgaba una condena acumulada por más de 200 años. Cuatro meses después, el grupo criminal repitió una operación similar en la que sí pudo liberar a “El Neto”.

Sin embargo, desde años atrás se sabía que los criminales tenían el control del centro penitenciario así como de las actividades ilícitas que llevan a cabo al interior.

Los diagnósticos de Supervisión Penitenciaria de la CNDH han alertado desde 2019 sobre las condiciones de autogobierno, falta de capacitación a personal penitenciario y de custodios en este Cereso. En el año 2020, incluso, este organismo fue muy específico al señalar el control de las bandas dentro del penal a través de sobornos y pagos de cuotas y extorsiones.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2020 destacó en ese sentido los aspectos en los que las autoridades penitenciaras debían de prestar atención: El hacinamiento, la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, además de las pocas vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

LAS DISPUTAS DENTRO DEL CERESO 3

Desde el 2009 a la fecha se han registrado al menos cinco masacres en este Centro debido a las disputas que se generan entre las bandas criminales de Los Aztecas, aliados del Cártel de Juárez, contra las bandas de Mexicles y Artistas Asesinos, ligados al Cártel de Sinaloa.

Especialistas en materia de seguridad consultados por SinEmbargo indicaron que tras la fuga de “El Neto” y otros reos más se espera que las incidencias y la violencia en Ciudad Juárez se incrementen considerablemente.

Gustavo de la Rosa, Diputado local de Chihuahua y quien hace 25 años fue director de ese penal, explicó a SinEmbargo Al Aire que el motín de este domingo 1 de enero no se trató de ningún enfrentamiento entre las tres agrupaciones delictivas que controlan el penal, sino un ataque para liberar a Ernesto Piñón, alias “El Neto”, líder de “Los Mexicles”.

“No entraron en ningún enfrentamiento ni con los Aztecas ni con los Mexicles, entraron a liberar expresamente a Ernesto Piñón, entraron y lo liberaron, entraron hasta la celda donde él estaba, él sabía que lo iban a liberar”, sostuvo De la Rosa en entrevista para Café y Noticias con Daniela Barragán y Perla Velázquez.

LUCHA ENTRE PANDILLAS, UN FENÓMENO COMPLEJO

El aumento de la violencia en diversas regiones de México se ha atribuido, por parte de las autoridades y expertos, principalmente a las pugnas que hay entre los cárteles de la droga antagónicos. Sin embargo, en Ciudad Juárez y sus centros penitenciarios el fenómeno es más complejo, pues en esa región las disputas no solo son entre las grandes estructuras, también se dan entre las mismas células delictivas, que son “aliadas” a un mismo cártel, explicaron expertos.

En Chihuahua, el estado territorialmente más extenso, hay al menos tres cárteles de la droga que se disputan el trasiego y mercado de drogas: el Cártel de Juárez, que ahora se ha convertido en el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), de reciente incursión en la entidad.

El experto en materia de seguridad e investigador de la Universidad de Coahuila precisó que los cárteles de Juárez y de Sinaloa operan a través de células delictivas y pandillas, nacidas en El Paso, Texas, por lo que en la entidad son al menos 10 células delictivas “peleando”, e incluso entre las mismas bandas aliadas.

TRES CÁRTELES CON MUCHAS CÉLULAS

En cuanto al Cártel de Sinaloa, el grupo predominante es Los Salazar o Gente Nueva, “pero además de eso trabaja con las pandillas de Artistas Asesinos y los Mexicles”. El Cártel de Sinaloa también está ligado —aunque en menor medida— con otras células delictivas: Los Cabrera y Los Salgueiro.

Sin embargo, el estudioso destacó las configuraciones del crimen organizado: el CJNG ha ingresado a la zona, a través de alianzas con el Cártel de Juárez que se debilitó en los últimos años por la guerra sostenida contra el cartel encabezado por el Ismael “El Mayo” Zambada.

Para Víctor Sánchez, el motín y la evasión de internos son un reflejo de la ineficiencia que persiste en el sistema penitenciario a nivel nacional. El especialista destacó que es urgente, no solo reforzar la seguridad en estos centros de reclusión:

A causa del motín, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua cesó al director del Cereso 3, Alejandro Alvarado Téllez. La FGE señaló que el ahora exdirector, así como personal operativo, administrativo y de otras áreas están sujetos a investigación por “el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la Ley”.

En Chihuahua hay al menos 8 mil 879 personas privadas de la libertad en seis penales estatales:

Centro de Reinserción Social Estatal No. 4, en Hidalgo del Parral; Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez; Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles Serdán; Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1 en Aquiles Serdán; Centro de Reinserción Social Estatal No. 5 en Chihuahua y Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en Chihuahua.