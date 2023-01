Si Lozoya está dispuesto a reparar daño, podría llevar su proceso en libertad: AMLO

Lozoya Austin tiene pendiente otra audiencia el 17 de enero por la trama de corrupción de Odebrecht, donde la Fiscalía le imputa los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este miércoles que si Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), está dispuesto a reparar daño por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, existe la posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad.

“En todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se está pidiendo respetuosamente a la Fiscalía y a los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero”, subrayó durante su conferencia de prensa matutina.

“En el caso de Agronitrogenados, pues fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta. Se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales en esa planta. Entonces el señor que participó en la venta [Alonso Ancira], para llevar su proceso en libertad, se comprometió a devolver los 200 millones de dólares. Ya ha devuelto 100”, recordó López Obrador.

Por ello, aseguró que eso “aplica para todos”. “Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, pues no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o con los jueces que son al final los encargados de decidir sobre este asunto. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño”, insistió.