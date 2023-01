Gloria Trevi enfrenta nueva demanda por corrupción de menores, ahora en EU

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 4 de enero (AS México).- Gloria Trevi, ha sido tendencia en las últimas horas al revelarse que para este 2023 podría estar envuelta en problemas legales y enfrentar una nueva demanda en su contra por el delito de corrupción de menores de edad derivado del Caso Trevi-Andrade.

La noticia llega tras un par de décadas después en que Gloria Trevi fue absuelta de todos los cargos que tenía en su contra. “La nueva denuncia, obtenida por Rolling Stone, se presentó poco antes de la fecha límite del 31 de diciembre para una ventana de “retrospectiva” de tres años que levantó temporalmente el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California”, describe Rolling Stone.

Nearly two decades after a judge abruptly cleared Gloria Trevi of charges she lured minors into a secret sex ring in Mexico, the singer is facing a new civil lawsuit that revives claims she procured underage girls for her ex-producer Sergio Andrade. https://t.co/X3mP2P3EFb

— Rolling Stone (@RollingStone) January 4, 2023