FDA publica nueva normativa de píldoras abortivas: permitirá surtirlas en farmacias

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 4 de enero (La Opinión).- La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó este martes una nueva normativa sobre las píldoras abortivas de mifepristona que permitiría a las cadenas de farmacias, como CVS o Walgreens, venderla en sus establecimientos.

Si las farmacias se unen, la decisión de la FDA podría ampliar el acceso al medicamento en los estados donde ya es legal.

La decisión podría expandir el acceso a la medicación abortiva en los estados donde ya es legal, pero en otros territorios se ha restringido el acceso a las pastillas a raíz de la decisión del Tribunal Supremo del pasado junio, que eliminó la protección constitucional del aborto.

Previously, only a certified healthcare provider could order and dispense the abortion medication Mifepristone. Under the FDA’s new rule, these pills will be available in pharmacies and mail-order companies, making them much more accessible to many. #AbortionIsEssential pic.twitter.com/mCfqM2cpXi

— The Rep Project (@RepresentPledge) January 5, 2023