El Financiero: Sheinbaum capta 52% de preferencias y Xóchitl se queda con 30%

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La nueva encuesta del periódico El Financiero dio a conocer este jueves que Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de Morena a la Presidencia de la República en 2024, aventaja en más de 20 puntos porcentuales la carrera presidencial sobre Xóchitl Gálvez, virtual representante del Frente Amplio por México.

De acuerdo con la encuesta realizada por Alejandro Moreno en El Financiero, la exjefa de Gobierno capitalina captó en diciembre el 52 por ciento de las preferencias; mientras que Gálvez, un 30 por ciento, es decir, hubo 22 puntos porcentuales de diferencia. También aparece un porcentaje de siete por ciento para quien represente a Movimiento Ciudadano (MC), partido que ha negado ir en coalición con ambos bandos.

En el ejercicio realizado por el periódico de circulación nacional se preguntó por el “apoyo completo”, es decir, el voto duro, en donde el 38 por ciento de las y los encuestados aseguró respaldar a Claudia Sheinbaum, en tanto que el 17 por ciento se inclinó por Xóchitl Gálvez; y destacó que el 12 por ciento de las personas se mostró indiferente ante ambas precandidatas.

Asimismo, el medio preguntó por la preferencia partidista, en donde el 47 por ciento indicó que votaría por Morena y sus aliados en 2024, mientras que el 31 por ciento señaló que por la coalición del PAN, PRI y PRD; MC se adueñó del cinco por ciento; y las personas indefinidas acapararon un 13 por ciento.

A pesar de las preferencias electorales por el partido guinda, el 32 por ciento de las personas encuestadas por el periódico cree que el resultado es incierto, el 17 por ciento piensa que la oposición aún puede ganar, y el 28 confía en que la contienda electoral la ganará Morena con facilidad.

Según el sondeo, la precandidata presidencial de Morena cuenta con 50 por ciento de opinión favorable y 34 por ciento desfavorable, es decir, hay una diferencia de 16 puntos; contrario a la opinión que se tuvo de la precandidata del Frente, quien sumó 32 por ciento de positiva y 50 por ciento de negativa, por lo que tiene una distancia de 18 puntos entre los dos rubros.

Además, la encuesta reveló que el 59 por ciento de las personas entrevistadas ya decidió definitivamente por quién votará; que el 17 por ciento tiene una decisión, pero todavía no definitiva y podría cambiar; que un 15 por ciento aún no decide su voto; y que al ocho por ciento no le interesa votar.

La metodología del medio comprendió una encuesta nacional vía telefónica en las 32 entidades federativas, realizada del 8 al 9, del 15 al 16, y del 20 al 21 de diciembre a mil 200 personas adultas, la cual tiene un error de estimación de más o menos 2.8 por ciento al 95 por ciento de confianza.