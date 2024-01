AMLO celebra recuperación de Petróleos Mexicanos; Oropeza ve autosuficiencia en 2026

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, explicó que para 2026 ya se llegaría a la autosuficiencia energética debido a las inversiones del Gobierno con Deer Park, la Refinería Olmeca, la coquizadora de Tula y la coquizadora de Salina Cruz.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que su Gobierno ya recuperó a Petróleos Mexicanos (Pemex) de la privatización que sufrió en el pasado, y que debido a eso, el litro de la gasolina no cuesta 35 pesos el litro; mientras que Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa productiva del Estado, proyectó que entre 2025 y 2026 se logre la autosuficiencia energética.

El mandatario señaló que el propósito de los gobiernos anteriores era privatizar Pemex, pero que como entró la administración que encabeza, se ha podido rescatar la empresa.

“Que le informen al pueblo de México cómo está Pemex de manera muy clara, con el propósito de que pues todos celebremos que se rescató de nuevo Pemex. Les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, ‘neoporfiristas’, destruir a Pemex, como era su perversa intención”, dijo.

“Si no hubiésemos llegado, y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría, como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina, 28 o 29 pesos. Ya ven cómo echaron una campaña de que ya estaba vendiéndose la gasolina en 28 o 29 pesos, un ‘gasolinazo’, así como lo hacían ellos”, criticó.

Además, apuntó que “no sólo 28 o 29 [pesos], a lo mejor costaría 35 el litro y, sin duda, estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex estos corruptos porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal, la corrupción en Pemex”.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, dio el reporte de las reservas, la producción de aceite, la refinación, y el déficit.

Romero Oropeza compartió que se han incrementado las reservas petroleras seis por ciento, pues en 2019 empezó el Gobierno con el equivalente a siete mil millones de barriles crudos, y para el cierre de diciembre de 2023 se aumentó a 7.4, y para 2024 está proyectada la misma cantidad.

El director de Pemex explicó que en 2004 se llegó al máximo de producción de hidrocarburos líquidos con tres mil 383 millones de barriles diarios (mbd), y cómo a partir de ahí y hasta 2019 se redujo más de 700 millones de barriles diarios, ya que se producían mil 700 millones, y para el cierre del año pasado se alcanzaron mil 876 mbd.

Asimismo, Romero Oropeza presentó la producción de hidrocarburos líquidos ya con privados, en donde destacó que en 2019 era de un millón 711 mil barriles diarios en promedio, y que para el final del año pasado se lograron un millón 943 mil barriles, es decir, alrededor del tres por ciento.

Sobre el proceso de crudo, el director apuntó que al inicio de la actual administración se refinaban 592 mbd, y que con la compra de Deer Park y la construcción de la Refinería Olmeca, se tiene proyectado para 2026 que se produzcan un millón 798 mbd, aunque para el término de 2023 se ubica en un millón 064 mil.

Además, señaló que la Refinería Olmeca todavía no refina y que empezará a trabajar a partir de 2024 con al menos 243 mil barriles diarios; mientras que a partir de 2022, con la adquisición de Deer Park, se cuenta con más de 250 mbd al año.

También destacó que la producción de gasolinas en el país ha incrementado en más del doble durante el Gobierno de López Obrador, debido a finales de 2018 se producían 300 mil barriles diarios, y que ahora se producen 655 mil, con la ayuda de Deer Park, y que para 2026 con la entrada de la Refinería Olmeca, así como por la mejora de las plantas de Pemex, se alcanzará un millón 396 mil barriles diarios.

“En 2025 se alcanzaría la autosuficiencia en gasolina, es decir, todo el aceite que producimos en nuestro país, se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolina en el extranjero a partir del término de esta administración, y al principio de la próxima”.

Asimismo, expuso la evolución y proyección del déficit de combustibles (gasolina, diésel y rubosina) en el país. Antes de la llegada del actual Gobierno había un déficit de 956 mil barriles diarios, pues se producían 300 mil y se consumen un millón 256 mil. Para septiembre de 2024, Oropeza tiene proyectado que haya un déficit de 62 mil barriles, con el funcionamiento de la Refinería Olvera, Deer Park, la coquizadora de Tula, y la producción de Pemex.

“El estimado que estamos pensando lograr en septiembre, antes de irnos [del Gobierno]. Dejar un déficit de 62 barriles, ya muy cerca de la autosuficiencia, y esto obedece a que la coquizadora de Tula no va a estar al 100 por ciento trabajando este año y la de Salina Cruz no va a aportar nada”, dijo.

“Estamos incrementando la demanda un cinco por ciento entre el 2023 y el 2024, entre el 2024 y el 2025, y entre el 2025 y el 2026, por eso también se va agrandando el tema del déficit, pero ya prácticamente estaríamos en cero en 2026 si se cumple con el incremento de la demanda de las gasolinas; si no, desde antes estaríamos en el 100 por ciento de la autosuficiencia, que se estaría llegando con Deer Park, Refinería Olmeca, coquizadora de Tula, coquizadora de Salina Cruz”, añadió.

Finalmente, mostró cómo ha evolucionado la deuda de Pemex. En 2007, se debían 67.4 mil millones de dólares, posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementó la deuda hasta 129.3 mil millones de dólares al final de su Gobierno, y que en la actual administración se ha disminuido hasta 106.8 mil millones de dólares, es decir, 22.5 mil millones menos en los cinco años que van del sexenio.