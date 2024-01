Clientes de BBVA reportan fallas en la app; el servicio está restablecido, dice banco

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La aplicación móvil de BBVA presentó fallas, reportaron usuarias y usuarios. Por su parte, el banco se disculpó con sus clientes por los problemas ocasionados.

A través de redes sociales, usuarias y usuarios de la aplicación móvil del banco BBVA denunciaron fallas en su operación, tanto al momento de iniciar sesión como al realizar una transferencia.

De acuerdo con el testimonio de las y los usuarios, las fallas comenzaron alrededor de las 9:00 horas de este jueves.

“Otra vez fallando la aplicación de Bancomer, no importa cuando leas esto”, escribió uno de los usuarios a través de la plataforma X. “Mi app bancomer está fallando, no puedo ingresar me dice algo de la ubicación y después me aparece una ventana de operación no realizada y se cierra completamente la app”, agregó la usuaria Rocket Queen.