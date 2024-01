Dos frentes fríos azotan a México; nevadas y bajas temperaturas pegan en Europa y EU

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Las bajas temperaturas invernales se extienden en los países con olas de frío, caída de nieve y heladas. En Europa, nevadas inusuales; en Estados Unidos, la precipitación atmosférica en agua o hielo azota la costa este; y en México, los continuos frentes fríos mantienen las bajas temperaturas en la mayor parte de las entidades.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este jueves, el frente frío número 24 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República, ya que la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 22, una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán un marcado descenso de temperatura en ambas regiones.

Por ello, se pronostica ambiente gélido con temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius y heladas en las sierras de Chihuahua y Durango; y de -10 a -5 grados con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas; así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Sonora.

Asimismo, estima temperaturas mínimas de -5 a cero grados Celsius con heladas en las montañas de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz; y de cero a cinco grados en zonas montañosas de Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas; además de bancos de niebla en las sierras del noreste, occidente, oriente y centro del territorio mexicano.

La Conagua detalló que el frente frío número 22 que se extenderá sobre oriente del Golfo de México, la Península de Yucatán y el sureste del país, y un canal de baja presión extendido sobre el noreste del territorio nacional, provocarán intervalos de chubascos en Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, y lluvias aisladas en Campeche, Coahuila, Nuevo León y Tabasco.

Para el caso del Valle de México, se prevé ambiente matutino de frío a muy frío en zonas altas de la región, cielo parcialmente nublado durante la tarde y viento. En la Ciudad de México, habrá una temperatura mínima de nueve a 11 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados; mientras que, en Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de cero a dos grados y la máxima de 19 a 21 grados Celsius.

NIEVE Y LLUVIA AZOTARÁN COSTE ESTE DE EU

Se espera que un sistema climático invernal que avanza por Estados Unidos azote la costa este el fin de semana con una mezcla de nieve y lluvia helada desde el sur de los Apalaches hasta el noreste, aunque es demasiado pronto para decir exactamente qué áreas recibirán qué tipo de precipitación y cuánto.

Los detalles sobre el avance de la tormenta deberían confirmarse esta semana a medida que el sistema del Pacífico atraviesa Colorado, Nuevo México y Texas antes de avanzar hacia la costa este, dijo Tony Fracasso, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Las principales ciudades de Estados Unidos acostumbradas a inviernos blancos, como Boston, Washington, D.C. y Filadelfia, no recibieron mucha nieve el año pasado debido a la falta de aire frío.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el miércoles en la red social X que la ciudad de Nueva York tiene una baja probabilidad de nieve y aguanieve desde el sábado hasta el domingo, y se esperan nevadas importantes en las áreas al oeste y norte de la ciudad.

