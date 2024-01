VIDEO: Jueza de Nevada niega libertad condicional a acusado y este se le abalanza

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Mary Kay Holthus, Jueza del condado de Clark, en Las Vegas, Nevada, fue agredida por un acusado al que le negó la libertad condicional.

De acuerdo con Las Vegas Review Journal, el atacante, identificado como Delone Redden, de 30 años de edad, estalló durante la audiencia en la que sería sentenciado por intento de agresión.

El sujeto saltó sobre el estrado y le cayó encima a la Jueza Holthus, quien se encontraba sentada y reaccionó haciéndose a un lado cuando lo vio venir.

Delone Redden había sido detenido por agresión con agravantes y lesiones corporales graves, delitos por los que se originó la audiencia del miércoles, donde se determinaría su libertad condicional o sentencia, luego de que el imputado se declaró culpable.

En un video grabado por las cámaras del Tribunal, la agresión ocurrió después de que la Jueza declaró que no procedería la libertad condicional, por lo que se emitiría sentencia.

“Fuck that bitch“, fueron las palabras que dijo el hombre con antecedentes criminales en Nevada y en Texas.

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE

— BNO News (@BNONews) January 3, 2024