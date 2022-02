Solís Gómez deja a la Fiscalía de Jalisco con pendientes y señalamientos de abusos

Fueron poco más de tres años los que Gerardo Octavio Solís Gómez estuvo al frente de la Fiscalía General de Jalisco, tiempo durante el cual la dependencia generó cuestionamientos por varios temas, como el caso Giovanni López y el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, este último sin resolver hasta el momento.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Los cuestionamientos en torno a las investigaciones del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval y del caso de Giovanni López marcaron el actuar de la Fiscalía de Jalisco durante el periodo en el que estuvo al frente Gerardo Octavio Solís Gómez, quien este martes dejó de encabezar esa dependencia.

Este 1 de febrero, Gerardo Octavio Solís Gómez dio a conocer que dejaba su cargo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) por motivos de salud, de los que hasta el momento se desconocen mayores detalles. A través de un mensaje en las redes sociales de la dependencia, el ahora exfuncionario indicó que se vio obligado a concluir su cargo de forma anticipada.

“Debo informarles que después de trabajar en diversos periodos jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisado a tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada, al frente de la Fiscalía Estatal, esto para atender algunos temas personales de salud”, dijo.

Destacó que no son momentos de regatear horas de trabajo en el tema de seguridad pública y la procuración de justicia, por lo que en un ejercicio de honestidad intelectual y ética profesional optó por “tomar esa decisión, la cual ya he comentado con el Gobernador del Estado y me ha manifestado su apoyo y solidaridad, para en mi caso atender esos temas de carácter personal de tiempo completo”.

El Gobernador Enrique Alfaro confirmó la declinación del Fiscal, quien estuvo en el cargo poco más de tres años. “Muchísimas gracias por el esfuerzo. Es momento oportuno para reconocer al Fiscal por todo el trabajo que hizo y los resultados”, dijo el mandatario tras conocer la decisión de Solís Gómez.

Este es un mensaje muy importante para Jalisco sobre la renuncia por motivos de salud del fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, a quien agradezco y reconozco todo su trabajo: pic.twitter.com/SwIZ66PYJp — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 1, 2022

Fue el 26 de noviembre de 2018, cuando Alfaro, entonces Gobernador electo de Jalisco, anunció que Gerardo Octavio encabezaría la Fiscalía General de la entidad “después de meses de valoración de perfiles y de un inédito ejercicio de la mano del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco”.

“He tomado la decisión de presentar a Gerardo Octavio Solís Gómez como el mejor perfil para encabezar la Fiscalía General del Estado”, indicó Alfaro en ese momento en su cuenta oficial de Twitter.

Después de meses de valoración de perfiles y de un inédito ejercicio de la mano del @CPSSEAJal, he tomado la decisión de presentar al Dr. Gerardo Octavio Solís Gómez como el mejor perfil para encabezar la Fiscalía Estatal. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 26, 2018

Solís Gómez, de 64 años de edad, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Además, dentro del Gobierno del estado, tiene una trayectoria de más de 30 años, durante los cuales se desempeñó en diversos cargos, entre los que destacan haber estado al frente de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, durante el Gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, en el 2000.

En 2005, fue designado titular de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, cuando el Gobernador era Francisco Ramírez Acuña, quien solicitó licencia al cargo en noviembre de 2006, por lo que Solís Gómez asumió como Gobernador interino de Jalisco hasta febrero de 2007.

EL CASO DE GIOVANNI LÓPEZ

Durante los poco más de tres años de la gestión de Solís Gómez, varios hechos en el estado generaron cuestionamientos sobre el actuar de la dependencia a su cargo, como en junio de 2020, cuando personal de la FGE detuvo de manera ilegal a aproximadamente a 50 jóvenes, quienes se manifestaron por la muerte de otro, Giovanni López, en mayo de ese mismo año.

Entre las víctimas se encontraban ocho menores de edad y cuatro mujeres, según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hechos ocurridos los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, y por los que emitió una recomendación al Gobernador Alfaro.

Ayer recibimos con sorpresa la noticia de la renuncia de Gerardo Octavio Solís como fiscal general de Jalisco. Se va dejando un legado de represión e impunidad. Se va y los sobrevivientes del 4, 5 y 6 de junio no hemos obtenido justicia. #5deJunioMemoria #5deJunioNoSeOlvida pic.twitter.com/Qmv8ToM4SJ — #5deJunioMemoria (@5deJunioMemoria) February 3, 2022

En el documento 82/2021, la CNDH “constató la responsabilidad de agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal en diversas lesiones infligidas a las víctimas, a quienes además vulneraron sus derechos a la libertad personal al detenerlos de manera arbitraria en las inmediaciones de esa dependencia; así como a la libertad de reunión, asociación y expresión, toda vez que su retención impidió que participaran en la marcha efectuada el 5 de junio”.

Videos recogidos por ciudadanos y por la prensa local muestran el momento en que elementos de la Fiscalía, quienes se encontraban vestidos de civil, amenazaron con palos y subieron por la fuerza a varios manifestantes a camionetas que no contaban con logotipos de la dependencia local. Mientras que las víctimas denunciaron que agentes de la Fiscalía los golpearon, les administraron descargas eléctricas y los amenazaron de muerte.

Las manifestaciones derivaron del caso Giovanni López, quien perdió la vida luego de una detención arbitraria por parte de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en mayo de 2020, cuando presuntamente el joven se negó a utilizar cubrebocas, como parte de las medidas sanitarias que se implementaron en Jalisco para combatir la contingencia causada por la pandemia de COVID-19.

El asesinato de López, un joven de 30 años de edad, que se desempeñaba como albañil, a manos de policías municipales desató una ola de indignación por el uso excesivo de la fuerza pública por parte del Estado. Como parte de las investigaciones, tres agentes, una mujer y dos hombres, fueron detenidos, y más tarde, un Juez de control los vinculó a proceso por los delitos de tortura y homicidio.

Hoy se cumplen 5 meses del 5 de jun., día en que + de 100 personas sufrieron #DesapariciónForzada y tortura tras acudir a una de las protestas por #GiovanniLópez. No olvidamos y enunciamos que la garantía de no repetición se conseguirá solamente con la verdad y la #justicia. pic.twitter.com/SZhvye4Y0n — #5deJunioMemoria (@5deJunioMemoria) November 5, 2020

En tanto, una investigación de la CNDH acreditó que Giovanni fue ejecutado de manera extrajudicial, por lo que en diciembre de 2021, emitió la recomendación número 64/2021, en la que explicó que reunió elementos suficientes para determinar que los policías municipales incurrieron en el uso excesivo de la fuerza durante el arresto, custodia y traslado del joven .

Mediante un comunicado, el organismo señaló que también halló omisiones en el caso por parte de la Fiscalía de Jalisco, por iniciar “las carpetas de investigación relacionada sin citar a comparecer a la totalidad de las personas y autoridades involucradas en los hechos, y sin identificar plenamente a quienes intervinieron, facilitando con ello la evasión de los posibles responsables y una indebida integración de la investigación”.

EL ASESINATO DE ARISTÓTELES SANDOVAL

El magnicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval es otro asunto que Solís Gómez dejó inconcluso, pues tras los hechos ocurridos la noche del 18 de diciembre de 2020 en un bar de Puerto Vallarta, Jalisco, no hay un solo detenido.

El exmandatario fue asesinado mientras se encontraba en el Bar Distrito Cinco, ubicado sobre Boulevard Francisco Medina Ascencio, en donde también uno de sus escoltas resultó herido. El Gobernador Alfaro confirmó la muerte de su antecesor y en ese momento aseguró que se trató de un ataque directo.

Con un profundo dolor quiero informarles que hace unos momentos el ex gobernador de nuestro estado, Aristóteles Sandoval, fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta. Lamentablemente ha fallecido. Mi solidaridad con su familia en estos momentos tan difíciles. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 18, 2020

Casi un año después del homicidio del exgobernador expriista, en noviembre de 2021, el Fiscal Solís Gómez declaró que consideraban que el caso estaba resuelto, pese a que no hay, hasta el momento, ningún detenido por el mismo.

“Un caso nosotros lo consideramos resuelto cuando el probable responsable se encuentra identificado, cuando tenemos órdenes de aprehensión, como en este caso que hay tres órdenes de aprehensión vigentes por cumplimentarse. A partir de ese momento la teoría del caso ya dio un primer resultado”, dijo el Fiscal en declaraciones referidas por medios locales.

Tales comentarios generaron polémica por lo que unos días después se desdijo, y aseguró que su intención no era cerrar la investigación al respecto. “No estamos a ciegas, hay una teoría del caso probada, la teoría del caso está sustentada y la carpeta está abierta”, dijo, según publicó la prensa local.

El asesinato de Sandoval fue sólo una muestra de la violencia que desde hace años azota a Jalisco, y que el ahora exfiscal Solís Gómez no pudo detener antes de irse. Por el contrario, durante su gestión, la entidad se posicionó como la que registra el mayor número de desaparecidos.

LOS CASOS DE DESAPARECIDOS

Hasta este 2 de febrero de 2022, se registraban en el estado 15 mil 613 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del Sistema Único del Registro Nacional.

El pasado 26 de octubre, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) acuso al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez de dar cifras falsas en materia de desaparición durante el su Tercer Informe de Gobierno. Además, exhortó al mandatario estatal a no criminalizar a las víctimas de violencia.

“Las familias de personas desaparecidas afirmamos que la información presentada por el Gobernador no representa la realidad que vivimos cuando nos enfrentamos a las y los servidores públicos de su Gobierno. Por lo tanto, consideramos fundamental que el contexto en materia de desaparición que experimentamos en Jalisco sea presentado de manera veraz y que los datos oficiales obtenidos por colectivos y organizaciones de la sociedad civil sean contrastados”, indicó la asociación civil en un pronunciamiento.

Colectivos de familiares de víctimas de desaparición y activistas hicieron eco a los reclamos “Es preocupante la criminalización y cifras engañosas en materia de desaparición que señaló ayer el Gobernador Enrique Alfaro”.

#Pronunciamiento| Ante las cifras y discurso emitido por el gobernador @EnriqueAlfaroR, junto con familias exigimos que no criminalice a las víctimas de violencia y que informe cifras reales en materia de desaparición Revisa el análisis que hicimos👇🏻

📑https://t.co/XeDUvRtRE1 pic.twitter.com/CndZTDy4qv — CEPAD (@CEPAD_AC) October 26, 2021

Información del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ) referida por el diario Milenio indica que se denuncian entre 13 y 15 desapariciones a diario ante la Fiscalía del estado.

Por ello, los martes de cada semana, el colectivo se reúne en las instalaciones del SEMEFO de Tlaquepaque con el propósito de instar a las autoridades a que presenten avances en materia de desapariciones, por lo que, desde hace varios meses, también colocaron en la explanada principal una lona con fotografías de las personas que no han sido localizadas.

Apenas el pasado 13 de enero, las autoridades jaliscienses hallaron 17 bolsas con restos humanos al interior de un domicilio ubicado en la avenida Cerro Santa Ana al cruce de Cerro Cardona, en el fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Al lugar arribaron elementos de la policía preventiva municipal, agentes del Ministerio Público y paramédicos, quienes confirmaron que las bolsas contenían restos humanos, sin detallar sobre el número de las víctimas. La zona fue acordonada por personal forense para realizar el levantamiento correspondiente de los restos.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.