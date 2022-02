ONU aplaude “cualquier éxito” en lucha contra el Estado Islámico tras muerte de líder

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha afirmado que aplaude “cualquier éxito” que se obtenga en la lucha contra Estado Islámico, después de que Estados Unidos anunciara el jueves la muerte del líder del grupo, Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi, en el marco de una operación de sus fuerzas especiales en la provincia siria de Idlib (noroeste).

“Estado Islámico ha cometido crímenes atroces y causado tragedia y muerte a miles de hombres, mujeres y niños. Queremos aprovechar este momento para recordar a las víctimas y a las familias de las víctimas del terrorismo en todos los lugares del mundo”, ha destacado en rueda de prensa.

Asimismo, ha mostrado su “preocupación” por la muerte de civiles durante la operación y ha pedido a las partes que “adopten todas las medidas necesarias para proteger a civiles e infraestructura civil, en línea con sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario”. Por último, ha pedido que se investigue quién fue responsable de la muerte de estos civiles.

Biden afirmó el jueves que fue una intervención “complicada” en la que se optó por desplegar fuerzas especiales en lugar de por un ataque aéreo para “minimizar” los daños colaterales. Sin embargo, y aunque se tomaron “todas las precauciones”, varios civiles habrían perdido la vida.

