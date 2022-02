Seguridad Nacional de EU prueba “perros robot” para reforzar a la Patrulla Fronteriza

Por Maria Ortiz

Ciudad de México, 4 de febrero (La Opinión).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el trabajo realizado por su Dirección de Ciencia y Tecnología (S&T) que está ofreciendo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos una mano amiga (o una “pata”) con una nueva tecnología robótica que puede ayudar a mejorar las capacidades del personal de la Patrulla Fronteriza, al mismo tiempo que aumenta su rango de seguridad.

El departamento está probando unos robots semejantes a perros para patrullar tramos de la frontera que son inhóspitos para los agentes humanos.

“La frontera sur puede ser un lugar inhóspito para el hombre y la bestia, y es exactamente por eso que una máquina puede sobresalir allí”, dijo Brenda Long, del DHS, en un comunicado relacionado con la noticia.

Quick swim in #Texas Gulf Coast with our new sand, mud + swamp feet from @vibram team! And a new 360 degree #RGB + #thermal camera kit on the lookout for red #fish and sea #trout. #robots #robotics #QUGV pic.twitter.com/HRBR92IXHw

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) November 18, 2021