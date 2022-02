Australia dice que encontró restos de la Endeavour de James Cook. EU lo pone en duda

Un grupo de expertos australianos anunció haber encontrado los restos del HMB Endeavour de James Cook, sin embargo, investigadores de EU plantean dudas sobre la identificación de la nave.

SYDNEY, 4 de febrero (AP) — Expertos marítimos de Australia anunciaron el jueves que creían haber hallado los restos de uno de los barcos más importantes en la historia del Pacífico Sur tras haber sido hundido en Estados Unidos hace más de 200 años.

Pero arqueólogos en Estados Unidos respondieron de inmediato apuntando que los hallazgos eran prematuros y suponían un incumplimiento del contrato en su investigación conjunta.

Cook había navegado antes con el buque por el Pacífico Sur en una travesía pionera antes de llegar a la costa este de Australia en 1770.

Kevin Sumption, el director ejecutivo del Museo Marítimo Nacional de Australia, ofreció una conferencia de prensa en Sydney el jueves tras avisar a la prensa de que haría “un importante e histórico anuncio marítimo”.

“Estoy convencido de que este es el lugar de descanso final de uno de los buques más importantes y polémicos en la historia marítima australiana”, agregó Sumption.

Pero en un comunicado emitido poco después, D.K. Abbass, directora ejecutiva del Proyecto de Arqueología Marina de Rhode Island (RIMAP, por sus siglas en inglés), afirmó que su grupo era la organización que lideraba el estudio en Newport.

It's important for students to remember that when thinking about history, we look at a range of evidence to deepen our understanding of what happened in the past. This means that experts are continuing to discover new things and review their findings. https://t.co/NZd1xF9JyG

— Australian National Maritime Museum Education (@seamuseum_edu) February 3, 2022