VIDEO: El chileno Iván Morales llega a la CdMx para firmar como refuerzo de Cruz Azul

AS MÉXICO

El chileno Iván Morales llegó esta mañana a la Ciudad de México para incorporarse al Cruz Azul como refuerzo para la Liga Mx.

Ciudad de México, 4 de febrero (ASMéxico).- A primeras horas de este viernes, Iván Morales arribó a la Ciudad de México para vestir los colores de Cruz Azul. El chileno, quien fue el elegido para suplir la salida de “Cabecita” Rodríguez, llega con grandes expectativas a la Liga Mx al asegurar que jugará en uno de los equipos grandes del futbol mexicano, donde espera estar a la altura.

¡Muy buenos días, Azules! 💙 Miren quién llegó. 👀 pic.twitter.com/YxNkWFx79P — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 4, 2022

“Vengo de Colo Colo que es el más grande Chile y ahora a uno de los más grandes de México, así que con mucha expectativa de hacer las cosas bien y aportar al grupo” señaló Iván Morales a su llegada a la CDMX.

Si bien su fichaje con el conjunto de la Noria se complicó por momentos, el ariete de 22 años reveló que siempre mantuvo la calma ya que la directiva celeste en todo momento manifestó su intención de firmarlo. “Si, fue super complicado (su contratación) pero estoy super contento. Estuve tranquilo porque Cruz Azul siempre tuvo interés por mí, así que estaba tranquilo, sabía que se podía dar. Hacía falta que se pusieran de acuerdo las dos partes”.

Por otra parte, Morales habló sobre el acercamiento que ya tuvo la afición del cuadro cementero con él mediante las redes sociales. “Algunos chilenos me han hablado muy bien del club, me motivó mucho venir, es un club gigante, muchos hinchas de Cruz Azul me escribieron, así que vengo con muchas ganas” manifestó.

Tras arribar a la Ciudad de México el delantero de manera inmediata reportará con Cruz Azul para ponerse bajo las órdenes de Juan Reynoso. Su debut con la camiseta celeste podría ser en la fecha 5 del Clausura 2022 cuando La Máquina reciba a Necaxa el sábado 12 de febrero.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.