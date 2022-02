INE avala convocatoria para Revocación de Mandato; se instalarán 57 mil 677 casillas

En abril se hará la consulta de Revocación de Mandato, en que por primera vez se preguntará a la población mexicana si el Presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo/EFE).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó este viernes la emisión de lo que será por primera vez la consulta popular de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE, anunció que toda la ciudadanía que aparezca en el registro de la lista nominal encontrará una boleta en la casilla que le corresponda.

El Consejero presidente lamentó que realice bajo limitaciones presupuestales y pidió que “dejen trabajar al INE”.

Además, serán instaladas 57 mil 677 casillas de las 161 mil 640 de las que inicialmente se tenía previsto instalar. Cifra que representa una tercera parte de la que estaba basada en la ley federal en la materia, que manda que para este tipo de ejercicio democrático sean colocadas el mismo número de casillas que en una elección federal.

El INE aclaró que su presupuesto para la consulta es de mil 567.4 millones de pesos ante la negativa de que adicionalmente le fueran proporcionados mil 738. 9 millones de pesos.

Para llegar a ese monto, el ente electoral afirmó haber realizado esfuerzos generando el mayor número de recursos posibles y haciendo una reducción de 524 millones de pesos el costo del ejercicio originalmente calculado.

Esto sucede luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al ente electoral realizar las votaciones con los recursos que disponía.

Ciro Murayama ha defendido al ente electoral y mediante sus redes sociales, en donde aseguró que hay un Diputado de Morena peleado con la “aritmética elemental”, y explicó que “no entiende que la reducción de costos por 524 millones de pesos es dinero que ya no se gastará, no que se tenga. 2mil 091 (d) es suma de lo que hay (mil 567) más el ahorro (524), no la disponibilidad. Por cierto, lo que al final costará la Revocación de Mandato son los mil 567 millones de pesos que generó el propio INE”.

A partir de que fue emitida esta convocatoria, ningún funcionario público de los órdenes de Gobierno puede hacer propaganda, a excepción en los temas de educación, salud y protección civil. El INE es el único en hacer difusión de estas votaciones.

No entiende que la reducción de costos por 524 mdp es dinero que ya no se gastará, no que se tenga. 2091 (d) es suma de lo que hay (1567) más el ahorro (524), no la disponibilidad. Por cierto, lo que al final costará la RM son los $1567 mdp que generó el propio @INEMexico 👍 — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) February 4, 2022

El INE había argumentado anteriormente que no podía realizar la consulta porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4 mil 913 millones de pesos para 2022.

Mientras que el Gobierno presentó a finales de enero al INE un “plan de austeridad” para que, según sus cálculos, ahorre 2 mil 972 millones de pesos.

El 2 de febrero la Suprema Corte prohibió presentar acusaciones penales o administrativas contra los consejeros, de acuerdo con el diario Reforma.

El Ministro Juan Luis González Alcántara notificó hoy una orden del 31 de enero para modificar la suspensión que había dictado el 10 de diciembre pasado de la controversia constitucional 209/2021 presentada por el INE en contra del Presupuesto de Egresos 2022 luego del recorte de 4 mil 930 millones de pesos.

Lo anterior, para que el Instituto Nacional Electoral “lleve a cabo el procedimiento de Revocación de Mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”, estableció el Ministro.

Con esta decisión, el INE tendrá que organizar la consulta de Revocación de Mandato con los mil 503 millones de pesos disponibles, lo que se traduce en la posibilidad de instalar un menor número de casillas que en el proceso electoral previo. Es decir, solo le permitirá instalar entre 50 y 60 mil casillas en lugar de las 161 mil que ordena la Ley.

A partir de la aprobación de la convocatoria a la Revocación de Mandato, el @INEMexico enfocará todo su tiempo, recursos y capacidades institucionales a garantizar el proceso. A quienes se han empeñado en obstaculizarlo les decimos: dejen ya trabajar al INE. pic.twitter.com/QAGG86jgMJ — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 4, 2022

El pasado 31 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió de forma negativa al INE, quien, por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le había solicitado recursos adicionales para llevar a cabo la Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hacienda argumentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 aprobado por la Cámara de Diputados “no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”