La cantautora Olivia Rodrigo es nombrada la Mujer del Año por los premios Billboard

LOS ÁNGELES, 4 de febrero (AP).- La cantautora Olivia Rodrigo solo requirió de un álbum para ganarse el título de Mujer del Año de Billboard, colocándose en la misma compañía que Taylor Swift y Lady Gaga.

La exactriz adolescente convertida en estrella pop será homenajeada como Mujer del Año 2022 en los Premios Mujeres en la Música de Billboard el 2 de marzo. Entre las agasajadas anteriores también están Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande y Karol G.

Rodrigo fue la estrella emergente más grande de 2021 con su álbum debut, que rompió récords en las listas de popularidad y recibió premios y nominaciones. La exploración de Rodrigo de la angustia, los celos y la inseguridad en “SOUR” rompió marcas en los servicios de streaming y llevó sus 11 canciones a los primeros 30 puestos de la lista Hot 100 de Billboard, la primera artista femenina en lograr la hazaña.

“La trayectoria de Olivia al estrellato es la sustancia de una leyenda de la música pop”, dijo Hannah Karp, directora editorial de Billboard, en un comunicado. “Su talento como narradora y compositora ha hecho de Olivia una de las artistas nuevas más auténticas y emocionantes que han aparecido en la escena en años”.

Otras ganadoras del Premio Mujeres en la Música de Billboard son Gabby Barrett, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Bonnie Raitt, Saweetie y Summer Walker.

Congratulations @GeffenRecords artist @oliviarodrigo for being named @billboard's Woman of the Year at this year’s #BBWomenInMusic! pic.twitter.com/ikFdCBH6j1

— interscope (@Interscope) February 4, 2022