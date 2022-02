Alfredo Adame ataca de nuevo a Andrea Legarreta: “es la persona más hipócrita”

Por Rocío García

Los Ángeles, 4 de febrero (LaOpinión).- Alfredo Adame sigue dando de qué hablar, y es que luego de protagonizar una pelea callejera en Ciudad de México nuevamente acaparó los reflectores por asegurar que la conductora Andrea Legarreta es la persona “más hipócrita” que ha conocido en la televisión.

Todo sucedió durante el programa de Multimedios SNSerio del pasado 3 de febrero, en donde el actor inició una nueva polémica al revivir el pleito que tuvo hace algunos años con Andrea Legarreta, pues un usuario de redes sociales le lanzó la pregunta directa: “¿Cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en la televisión?”, a lo que él no dudó en responder que se trataba de la carismática conductora.

Aunque hasta ese momento Adame evitó dar el nombre, se limitó a mencionar las iniciales para evitar meterse en problemas.

“Bueno no voy a decir los nombres porque luego van a derechos humanos y a la protección de la mujer. Es con ‘A’ y con ‘L“, respondió convencido.

Sin embargo, todo quedó de manifiesto cuando uno de los conductores del programa publicado en YouTube mencionó abiertamente el nombre de la esposa de Erik Rubín: “La última vez que Andrea Legarreta habló de ti dijo que se quería disculpar”, a lo que Adame aceptó que se trataba de ella, a quien se refirió con otro calificativo.

Y aunque incluso amenazó con abandonar la entrevista, Adame aseguró que aceptaba las disculpas de Andrea Legarreta, pero que “eso no le quita todo lo demás”.

“Yo no le tengo nada que perdonar, que se perdone a ella misma. Sólo hay uno que perdona y es el de allá arriba, lo que anduvo haciendo no me pareció y lo hice saber. A mí no me pidas disculpas, a mí dime que no lo vuelvo hacer”, agregó.