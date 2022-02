Ella es Priscila Coronado, la primera latina que dirige revista de Derecho en Harvard

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Priscila Coronado, de padres mexicanos y nacida en California, es la nueva presidenta de la Harvard Law Review, la revista de leyes de la Universidad de Harvard y una de las revistas más importantes especializadas en derecho.

Esta es la primera vez que la prestigiosa revista nombra a una persona de origen latino para ocupar el puesto, en más de sus 135 años de historia.

Coronado de 23 años será la presidenta número 136 de la Harvard Law Review, una revista independiente dirigida por estudiantes, luego de que sus pares editores la eligieran para el puesto.

En una sesión de preguntas y respuestas organizada por la misma revista, Coronado mencionó que cree que muchas más mujeres latinas igualmente incisivas en su lógica y razonamiento, sin embargo, nunca tendrán la oportunidad que ella tiene.

“Creo con cada onza de mi alma que hay innumerables otras latinas que son igualmente incisivas en su lógica y razonamiento, pero que nunca tendrán una oportunidad como esta”, dijo en el encuentro.

Priscila se crió en Downey, California, un suburbio en el sureste de Los Ángeles. Es la hija menos de una pareja de mexicanos migrantes. Además, es la primera integrante de la familia en asistir a la universidad. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), según comentó.

La nueva presidenta de la prestigiosa revista Harvard Law Review confesó que su primer interés fue la medicina, sin embargo, se dio cuenta después que el derecho le apasionaba más.

