Paciente con COVID en terapia intensiva se casa con su exesposa en sala de hospital

Por Montserrat Arqué

Los Ángeles, 4 de febrero (La Opinión).- Por ahí se dice que el amor verdadero siempre regresa a ti, sin importar todas las vueltas que pueda llegar a tener la vida.

Ese es el ejemplo de una historia conmovedora y que se ha vuelto viral y que tuvo lugar en la Unidad de terapia intensiva de un hospital de Las Vegas, en donde se encuentra internado un anciano a causa de la COVID-19 y quien tomó la decisión de volver a casarse con su exesposa, pues deseaba volver a estar con ella al no tener certeza de si podría vencer o no al virus.

Esta historia de amor comenzó en octubre de 2021, cuando Eddie fue diagnosticado con cáncer justamente tres meses después de que los doctores le dijeran que se encontraba en remisión. Tras contraer una neumonía bacteriana, el hombre también se contagió de coronavirus, según señaló un representante del Hospital MountainView a la televisora KLAS-TV.

The usual sounds in the ICU were broken by sounds of I Do as a patient with COVID and his long-time sweetheart tied the knot.

Read more of their story here https://t.co/aGmGdA0UhY pic.twitter.com/f8AMf6fGg6

— MountainViewLV (@MountainViewLV) January 26, 2022