Youtuber de 22 años es asesinada por su papá en Irak; el caso indigna en el país

Los Ángeles, 4 de febrero (LaOpinión).- La muerte de una conocida YouTuber iraquí a manos de su padre ha desatado indignación en ese país y en otros que han condenado el hecho.

Tiba al Ali, una creadora de contenido de 22 años, fue asesinada por su padre el 31 de enero en la provincia meridional de Diwaniya, en Iraq, según informó en Twitter Saad Maan, el portavoz del Ministerio del Interior, de ese país.

El funcionario se dijo sorprendido por el actuar del padre de la ahora fallecida, porque un día antes del asesinato, la policía había intentado mediar entre Ali y sus parientes para “resolver la disputa familiar de manera definitiva”. Tras asesinar a su propia hija, el padre se entregó a la comisaría y confesó el horrible crimen que acaba de cometer.

Al parecer la disputa entre el asesino y su hija, que databa de varios años atrás, se debió a que la joven vivía sola en Turquía con su prometido, lo que molestaba de sobremanera a su padre. Tiba al Ali estaba de visita en Iraq, debido a que desde 2017 decidió vivir en Turquía.

Ali había ganado seguidores en YouTube, donde colgaba videos de su vida cotidiana en Turquía y en los que aparecía a menudo su prometido.

EL FEMINICIDIO CAUSA INDIGNACIÓN

De acuerdo con The Guardian, la muerte de la estrella de YouTube a manos de su padre ha desatado la indignación en Irak, mientras continúan los llamados “crímenes de honor” en ese país.

Usuarios de redes sociales mostraron su indignación y han convocado protestas este domingo en Bagdad para exigir justicia ante su fallecimiento.

Taiba al-Ali,an Iraqi blogger,born in 1999, was killed by her father on the grounds of "honour".She previously complained of being harassed by her brother.Domestic violence still poses a threat to society, without efforts by Parliament to legislate the Anti-Domestic Violence Law. pic.twitter.com/0QaTvppA5o

— IRAQI OBSERVATORY FOR HUMAN RIGHTS المرصد العراقي (@IOHRiraq) February 2, 2023