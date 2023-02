Dirigente del PRI salta en defensa del ingeniero: “No puede ser adversario de nadie”

Las declaraciones de Moreno se dan luego de que en la semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró primero que consideraba a Cárdenas Solórzano su adversario político, debido a su participación en una nueva organización opositora, aunque después el ingeniero se deslindó del proyecto llamado “Mexicolectivo” y el mandatario también matizó sus declaraciones.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, salió este sábado en defensa de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, surgido de esa organización política y un histórico dirigente de izquierda que perdió precisamente ante el priismo una elección presidencial fraudulenta en 1988, y lo elogió como “un parteaguas de la vida política del país”.

“Figura clave en la transformación democrática de México, Cuauhtémoc Cárdenas no puede ser adversario de nadie, más que de aquel que vaya en contra de la propia democracia”, “Alito” Moreno, añadiendo que el ingeniero, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), “se ha caracterizado por su coherencia y verticalidad”.

El dirigente nacional del tricolor dijo que “fiel a sus ideales y principios, Cuauhtémoc Cárdenas ha tenido el valor y la visión de saber llegar y de saber irse cuando siente que su presencia o su ausencia pueden contribuir al desarrollo de México”.

Las declaraciones de Moreno se dan luego de que en la semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró primero que consideraba a Cárdenas Solórzano su adversario político, debido a su participación en una nueva organización opositora, aunque después el ingeniero se deslindó del proyecto llamado “Mexicolectivo” y el mandatario también matizó sus declaraciones.

“¿Considera a Cárdenas adversario?”, cuestionó la prensa el martes pasado. “En política, sí. Si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas”, respondió AMLO.

Sin embargo, ese mismo día más tarde, Cárdenas Solórzano informó que “a partir de consideraciones de carácter político”, ya no seguiría participando en Mexicolectivo, que fue presentado un día antes. En un comunicado, el tres veces candidato presidencial hizo las siguientes precisiones sobre la reunión celebrada el lunes:

“Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del País: la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etc., hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país -incluido el Gobierno-, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas”, indicó.

“Sin embargo, en el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, agregó el ingeniero Cárdenas Solórzano.

El miércoles, López Obrador celebró que el ingeniero Cárdenas se deslindara de la plataforma Méxicolectivo, la cual, afirmó, está conformada por un grupo de “conservadores moderados”. “A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa es que lo siguieron manejando”, dijo después de que se le cuestionara por el posicionamiento que lanzó Cárdenas Solórzano para aclarar que no participó en dicho proyecto opositor, que fue presentado un día antes y por el cual López Obrador lo consideró como su “adversario político”, dijo.

“Alito” Moreno, por su parte, recordó la salida de Cárdenas Solórzano del PRI. Junto a Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, otros dos pilares de izquierda, aseguró que “pugnó por nuevos y más amplios cauces de participación política, resultando en una de las escisiones más graves que haya conocido el tricolor en su historia”.

“Los rumbos que habría de tomar ese grupo de insignes mexicanos desembocarían en el engrandecimiento de la democracia en México, pues su oposición por la vía institucional permitiría que la pluralidad fuera paulatinamente incorporándose en los cargos de decisión”, expuso Moreno.

Cárdenas sería respaldado por el Frente Democrático en su candidatura para la Presidencia en 198, la cual perdería ante el priista Carlos Salinas de Gortari en un proceso electoral calificado de fraude, en una época donde los comicios mexicanos aún eran organizados por el propio Gobierno, entonces del PRI, a través de la Secretaría de Gobernación.

Moreno también calificó como “un parteaguas en la vida política del país” la elección del ingeniero Cárdenas como el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México –el primero en llegar de forma democrática al puesto– en 1997.

Cárdenas, dijo Moreno, es un “hombre serio, de gesto adusto y de pocas palabras. No busca bañarse de gloria personal, sino tener la satisfacción del deber cumplido”, aseveró.