Los Dodgers de Los Ángeles retirarán el número 34 de Fernando “El Toro” Valenzuela

Por Erick de la Rosa

Ciudad de México, 4 de febrero (ASMéxico).- ¡Por fin! Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que retirarán el histórico 34 de Fernando Valenzuela. El dorsal que utilizó el pelotero mexicano en su paso con la novena californiana marcó un antes y un después en la relación entre el equipo y la cultura mexicana en suelo estadounidense.

Fue en el Fan Fest de Los Angeles Dodgers que se anunció la noticia a miles de aficionados de una de las novenas más ganadores de la MLB. Además, el mismo Fernando Valenzuela estaba presente en el evento y su reacción al enterarse conmovió a propios y extraños.

Stan Kasten, coproprietario de los Dodgers y también Presidente reconoció para el LA Times que tenían pendiente la retirada del 34: “La pregunta que más me hacen seguido es ‘¿cuándo retirarán el número de Fernando? La respuesta es, este año”., mencionó el directivo.

Fernandomania.

Fernando's No. 34 will be retired on 8/11 to kick off a weekend of promotions honoring his legacy. For tickets, visit https://t.co/36IUWLzvoH. pic.twitter.com/IONs0jMaHk

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 4, 2023