“Por si no vuelvo a casa”, el LP de KYOTTO que surgió por el miedo de salir de gira

A pesar de que el salir de casa le causa conflicto, Diego aseguró que en medio de cada viaje las cosas cambian ya que le ayudan a regresar más “fresco y con otras ideas” a su querido hogar.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La ansiedad generada cada vez que salía de gira llevó a Diego Muños Franco, mejor conocido en el mundo de la música como KYOTTO, a componer su más reciente material discográfico titulado “Por si no vuelvo a casa”, publicado en noviembre de 2023.

Sin planearlo, los pensamientos intrusivos y la necesidad de querer tenerlo todo bajo control llevaron a KYOTTO a escribir los nueve tracks que conforman el esqueleto de su último LP.

“No estaba para nada planeado, yo sabía que quería sacar un álbum y poco a poco iba teniendo canciones, iba más o menos viendo lo que reflejaban, y llegó un momento en el que dije ‘ya sé sobre lo que quiero hablar’, empecé a transmitir ese sentimiento que tengo cada vez que me toca viajar, irme de mi casa, todas las preguntas o las situaciones que se me plantean, pensamientos intrusivos, ansiedad, y decidí utilizar ese concepto para hacer el disco”, expresó el músico de 29 años de edad en entrevista para SinEmbargo.

A pesar de que el salir de casa le causa conflicto, Diego aseguró que en medio de cada viaje las cosas cambian ya que le ayudan a regresar más “fresco y con otras ideas” a su querido hogar.

De los nueve temas que conforman su último disco, el artista gallego confesó sentirse más cercano a “Buscándote”, “Vuelve” y el homónimo “Por si no vuelvo a casa”; mientras que “Eyeliner” fue la canción en la que le costó un poco más de trabajo fluir pues recordó que le tomó cerca de mes y medio poder ponerle punto final.

“‘Buscándote’ es de los [temas] que más me gustan por cómo es en los en los shows, me gusta mucho cantar ese tema, me parece muy divertido, puedo hacer lo que lo que quiera, lo que me apetezca en el escenario con esa canción, estoy súper cómodo, pero a nivel personal me quedaría con ‘Vuelve’ o ‘Por si no vuelvo a casa’ directamente porque son temas muy intensos, muy personales”.

“Todas las canciones salieron del tirón, y justo hubo una que me tiró tres semanas, que no era capaz de hacer nada, creo que fue ‘Eyeliner’, una de las últimas canciones que hicimos e hice la mitad de la canción y para terminarla tardé un mes, un mes y algo”, apuntó respecto a la cocción de “Por si no vuelvo a casa”.

EL ‘QUÉ DIRÁN’ ME DA IGUAL

Con tan sólo 14 años de edad Diego se sumergió en la escena urbana, no obstante fue hasta hace unos años, en el 2018 para ser exactos, cuando despegó con el single “My Own”, que al día de hoy cuenta con más de 35 millones de reproducciones totales en plataformas de streaming.

A pregunta expresa sobre la evolución tanto de sus letras como de su sonido, el cantautor recordó que, en un principio, su música se vio condicionada por el pensamiento racista que existía dentro del mundo del rap.

“La música urbana como tal es un concepto bastante nuevo dentro de lo que cabe porque antes, cuando yo era pequeño, era rap y ya estaba, y antiguamente había un pensamiento, llamémoslo racista, con el resto de música, si tú eras rapero y escuchabas reggaeton, decían ‘ese no es rapero’. Al final te veías un poco condicionado por ese entorno, pero a mí desde pequeño me gustaba el Auto-Tune muchísimo, me gustaban todos esos conceptos y yo creo que, por suerte, al día de hoy, puedo hacer lo que me apetezca sin tener ese obstáculo en medio que es el ‘qué dirán’ y ahora el ‘qué dirán’ me da igual”, externó.

“Creo que uno de los contras más grandes de innovar, de reinventarse, es que al principio de todo, sobre todo en este tipo de trabajo que te debes al público, es un arma de doble filo porque innovar no siempre implica que a la gente le vaya a gustar; encontrar algo que tú crees que va a funcionar y que realmente acaba funcionando, muchas veces a ti no te funciona, empiezas haciéndolo y eres el primero en hacerlo, y años después la gente dice ‘uy, este chico estaba muy adelantado a su época’, pero claro años después, entonces creo que ese es uno de los contras que va de la mano con innovar y evolucionar”, añadió KYOTTO.

Ahora, en unos cuantos días, el joven músico, al que le causa ansiedad salir de gira, se enfrentará a uno de los vuelos más largos de su vida, uno de 12 horas que lo traerá por primera vez a México.

KYOTTO se presentará los próximos 9 y 11 de febrero, siendo la última fecha un completo sold out, en el Foro La Paz, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Los tickets para el primer show se encuentran a la venta a través del sistema de Passline.

“Tengo muchísimas ganas de ir, de ver cómo es el público, de ver cómo es Ciudad de México, de ver ese choque cultural de lo que yo estoy acostumbrado, de ver cómo son los fans conmigo. La verdad, estoy muy emocionado”, concluyó Diego en su charla con este medio.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.