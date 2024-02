Troker celebra XX años como una de las bandas de jazz más imponentes de México

Durante el marco de su 20 aniversario, Troker decidió reversionar el éxito “Fíjate que Suave” con ayuda del mariachi, que se encuentra en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco desde 2011.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- A lo largo de 20 años han tenido oportunidad de subirse a escenarios de grandes festivales como Glastonbury, Vive Latino, SXSW y Montreal Jazz Festival, por mencionar algunos, internacionalizando así su particular fusión de sonidos entre jazz, rock y hip-hop, y hoy, Troker, agrupación oriunda de Guadalajara, Jalisco, se encuentra calentando motores para celebrar su trayectoria a lo grande.

“¿En qué momento pasaron 20 años?” se cuestionó Samo González, bajista de la agrupación, durante una entrevista virtual cedida a SinEmbargo.

Y sí, el mencionarlo tal vez resulte fácil, no obstante detrás de las palabras “veinte años” yacen un sinfín de anécdotas, buenas y malas, experiencias y amistades que se han quedado en el camino.

“De las cosas más complicadas para nosotros fue entender quiénes éramos, o sea, como una banda instrumental, haciendo la música que hacemos aquí en México. Nosotros nos veíamos y decíamos ‘por qué no nos invitan a los a los festivales de aquí de México’ y no entendíamos que nuestra música al ser instrumental, al traer tanta mezcla de ritmos, para los programadores era como ‘ay, esto está raro, no sé si va a funcionar’ y pues nosotros lo tenemos comprobadísimo al ir a festivales donde nadie nos conoce y ganarnos a la gente, que la gente disfrutará mucho el concierto, la pasará muy bien”, expresó el músico respecto al reto que ha conllevado sacar a flote un proyecto con renombre internacional.

“Yo creo que el ir entendiendo también a la industria mexicana nos llevó varios años, aceptar que somos una banda diferente, y eso, a la gente que no nos conoce, le cuesta entenderlo”, añadió.

Al ser una agrupación diferente, Troker ha logrado destacar no sólo en México sino a nivel internacional, donde ha recibido comentarios positivos incluso uno del propio director del Festival de Jazz de Montreal, quien les preguntó si no habían pensado fusionar su música con el mariachi.

Lo anterior propició que los integrantes de la banda se cuestionaran si esto podría ser posible y durante el marco de su 20 aniversario, Troker decidió reversionar el éxito “Fíjate que Suave” con ayuda del mariachi, que se encuentra en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco desde 2011.

“Desde ahí empezamos con la idea, anteriormente ya habíamos hecho cosas con mariachi en algunas presentaciones de discos, pero nunca como poner frente a frente nuestro género con el mariachi, que pudieran convivir, que pudieran pelear también, encontrar puntos comunes y ha sido un proceso bien bonito el ir descubriendo todas las posibilidades que tiene el mariachi, o sea, al conocer su historia vemos también la grandeza de este género y porqué ha sobrevivido tanto, sigue y seguirá por mucho tiempo”, apuntó el bajista.

Al lanzamiento de “Fíjate que Suave” se sumará un nuevo LP compuesto por otros temas de la agrupación que también serán reversionados al mariachi.

En tanto, Troker se encuentra calentando motores para lo que será su celebración de 20 años el próximo 9 de febrero en Sala 3 del Conjunto Santander, ubicado en su natal Guadalajara, Jalisco, en donde prometen sorprender con nuevas interpretaciones y la participación de invitados especiales, fusionando jazz, rock, hip-hop y, por supuesto, el mariachi en una experiencia musical única.

A los festejos se suma su participación en el primer día de actividades de la vigésima cuarta edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, que por primera vez se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 16 y 17 de marzo.

“Nos sentimos muy honrados con la invitación, que nos llegue también como parte de los festejos de los 20 años, se nos hace un gran detalle que nos hayan tomado en cuenta. Para nosotros es nuestro tercer Vive Latino, entonces ya conocemos un poco la experiencia de lo que va y pues también emocionadísimos de que queremos llevar nuestra celebración a Ciudad de México, queremos regalarles un gran show”, finalizó Samo.

