Va de nuez, cuatro obras breves para disfrutar en una sola función

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Va de nuez se presenta en el Teatro Varsovia para entretener y hacer pasar un buen rato al público con cuatro obras cortas, con una duración aproximada de 20 minutos cada una, bajo la dirección de Daniela Parra y las actuaciones de Astrid Mariel Romo, Carlos Ordóñez, Ana Isabel Esqueira y Hamlet Ramírez.

“Las 4 obras que conforman Va de Nuez son ‘La Azotea’, en donde dos amigas no entienden por qué sus patrones no comen jamón; ‘La Prueba’ en donde una chica enamorada se juega el todo por el todo, ‘Ojo por Ojo’ en donde cuidado si te echan el mal de ojo y para cerrar el programa está ‘La Fuga’ en donde un matrimonio encuentra una misteriosa mancha en la pared de la cocina”, explicó la directora Daniela Parra en conferencia de prensa.

Va de Nuez llega como una opción para brindar “un ratito de respiro a través de estas 4 comedias tan agradables”, de acuerdo con la directora.

“Yo creo que está tan complicado lo que hacemos, lo que vivimos, estamos tan de repente tensos todos en el mundo con todas las situaciones posibles y por haber, paréntesis, año electoral, qué sé yo, que es una delicia reunirse con estas personas a enloquecer, a leer unos textos que son ligeros, que son accesibles, que son agradables, que de leerlos te sueltan una sonrisa”, señaló Parra.

La directora explicó que en la obra los actores interpretan más de un personaje cada uno. “La gente que quiera acompañarnos va a ver unos cambios de personaje a la velocidad de la luz, para eso se necesitaba este gran nivel de actores y de actrices porque hacen entre dos o tres personajes cada uno”, dijo.

“Creo muchísimo en el poder de la comedia, no solamente como un espacio de entretenimiento, que por supuesto, que esperamos que así sea, que vengan y en una hora y media ustedes también se diviertan, pero también en esa mirada aguda, perspicaz, en esa crítica muy inteligente que puede ser el uso de la risa y del humor no solamente como para entretenerse , si no justamente verse reflejado en aspectos de lo humano que no necesariamente son los favoritos y creo que estos hombres lo han hecho de manera brillante”, apuntó la actriz Ana Isabel Esqueira.