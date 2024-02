El Estadio Azteca albergará la inauguración del Mundial 2026; lo hará por tercera vez

Ciudad de México, 4 de febrero (AsMéxico).- Momento histórico para el Estadio Azteca y el futbol mexicano. El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio en inaugurar un mundial por tercera ocasión en su historia. Este domingo la FIFA hizo oficial que el mítico inmueble tendrá uno de los tres partidos inaugurales de la justa mundialista 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El gran día será el 11 de junio del 2026. Dicha fecha se inaugurará el Mundial más grande de la historia con la participación de 48 equipos. El Azteca será la sede del partido que abrirá el torneo.

La Selección Mexicana jugará ante su público en un Estadio Azteca que lucirá pletórico y que estará remodelado para esa fecha, pues el inmueble será renovado con el fin de cumplir con las medidas que pide la FIFA para albergar partidos de Copa del Mundo. Si bien la fecha de que inicien los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula aún no se ha confirmado, se estima que este mismo año se ponga manos a la obra.

🇲🇽 The opening match of #FIFAWorldCup 26 will take place in Mexico City at the Estadio Azteca on 11 June 2026!#WeAre26

