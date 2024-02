¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? Aquí todo lo que debes saber

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 4 de febrero (AsMéxico).- Poco a poco la espera termina. Esta tarde, la FIFA ha revelado el calendario de los partidos de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la primera en la historia que se jugará en tres países (Canadá, Estados Unidos y México) y la primera también donde el número de participantes será de 48.

Desde su concepción, se supo que Estados Unidos asumiría la mayor carga del torneo y sería la nación en donde se jugarían más partidos, mientras que México y Canadá se repartirían el resto.

Hoy se ha confirmado además que el Estadio Azteca será el recinto donde se inaugurará el campeonato el día jueves 11 de junio del 2026; hecho que acrecienta aún más su estatus de cancha histórica del futbol, pues será la primera en el mundo que haya inaugurado tres veces un Mundial.

