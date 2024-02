Peso Pluma, Kylie Minogue, SZA, Phoebe Bridgers y Barbie ganan primeros Grammy

Alrededor de 80 premios Grammy se entregarán antes de la transmisión, entre los cuales destacó el premio a mejor álbum de música mexicana para Peso Pluma por su álbum “Génesis”, llevándose una estatuilla en su primera nominación a los Grammy.

Por Maria Sherman

Los Ángeles, 4 de febrero (AP) — La 66ª entrega de los Premios Grammy se llevará a cabo este domingo en la Arena Crypto.com de Los Ángeles, y la emoción comenzó temprano.

La Premiere de los Grammy, una ceremonia previa a la gala televisada, comenzó con el presentador y compositor Justin Tranter entregando el primer premio del día, a la mejor interpretación pop dúo/grupo, que fue para SZA y Phoebe Bridgers por “Ghost in the Machine”.

La primera de las tres nuevas categorías en 2024, la mejor grabación de pop dance, se entregó poco después y fue para Kylie Minogue por “Padam Padam”, su primera victoria en 18 años.

Alrededor de 80 premios Grammy se entregarán antes de la transmisión, entre los cuales destacó el premio a mejor álbum de música mexicana para Peso Pluma por su álbum “Génesis”, llevándose una estatuilla en su primera nominación a los Grammy.

Peso Pluma no estuvo presente para recoger el premio.

A primera hora de la tarde, “Barbie” se llevó a casa dos Grammy en rápida sucesión: a mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual y mejor canción compuesta para un medio audiovisual.

Billie Eilish su hermano Finneas llegaron temprano en la tarde para recoger el premio de canción para medio audiovisual por su balada “Barbie” “What Was I Made For”.

“Esto es impactante para mí”, dijo Eilish. “Esperaba darme la vuelta e irme”.

“Quiero agradecer a nuestros padres, a nuestro padre, que trabajó como obrero de la construcción en Mattel Corporation durante gran parte de nuestra infancia para mantener la comida en la mesa”, dijo Finneas.

Las estrellas comenzaron a llegar temprano, y las primeras en llegar le dieron a la alfombra una mezcla de negro clásico, brillo y colores llamativos.

El premio a mejor interpretación de música africana, una nueva categoría que tiene como objetivo resaltar las tradiciones musicales regionales y reconocer “grabaciones que utilizan expresiones locales únicas de todo el continente africano”, fue para la cantante sudafricana Tyla por su éxito omnipresente, “Water”. Es su primera nominación y victoria en el Grammy. “Nunca pensé que diría que gané un Grammy a los 21 años”, dijo en su discurso de agradecimiento. “El año pasado Dios decidió cambiar toda mi vida”.

Jimmy Jam presentó la mayoría de las categorías de R&B y rap, que incluyeron mejor interpretación R&B tradicional para PJ Morton y Susan Carol por “Good Morning”, un momento dulce, pero que significó que Hazel Monét, la hija de dos años de Victoria Monét, perdió la oportunidad de convertirse en la ganadora del premio Grammy más joven de todos los tiempos.

El premio a mejor interpretación de rap fue para Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane por “Scientists & Engineers”. Con este premio Killer Mike ganó su primer Grammy en 21 años, desde que “The Whole World” ganó el premio a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo en 2003. También era la primera nominación y victoria para Eryn Allen Kane. Y cómo no iban a ganar: la canción destacada presentaba la voz ronca de Future, el magnífico canto de Kane y los finos versos interpretados por Mike y Andre 3000.

Poco después, ganaron el premio a la mejor canción de rap. Killer Mike también se llevó a casa el premio al mejor álbum de rap por “Michael”, vitoreando: “¡Es una barrida! ¡Es una barrida!”.

Brandy Clark, quien ha sido nominada a 17 premios Grammy en su carrera, incluidos seis este año, se llevó a casa su primer Grammy a la mejor interpretación de música americana por su canción “Dear Insecurity”. “Le agradezco a mi mamá por creer siempre en mí, sean cuales hayan sido mis sueños locos”, dijo. “Y sobre todo quiero agradecer a Brandi Carlile por hacer este disco conmigo”.

Las mujeres superan a los hombres en las categorías principales de los Grammy, por lo que se espera que se destaque sobre sus nominadas femeninas a medida que avanza la noche.

El comediante Trevor Noah será el anfitrión por cuarto año consecutivo, se podría hacer historia, y a diferencia de esas otras entregas de premios, los Grammy funcionan como un concierto con los artistas más importantes del mundo