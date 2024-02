Fuerte tormenta amenaza con lluvias y vientos sobre California por río atmosférico

Por Christopher Weber

Los Ángeles, 4 de febrero (AP) — Un segundo río atmosférico consecutivo azotó este domingo el norte de California, donde dejó caminos inundados y a decenas de miles sin electricidad, además provocó una inusual advertencia de fuerzas con vientos de huracán mientras el estado se preparaba para lo que podrían ser varios días de lluvias intensas.

La tormenta inundó calles y derribó árboles y el tendido eléctrico en la zona de la bahía de San Francisco, donde los vientos alcanzaron una velocidad de 96 kilómetros por hora en algunas zonas. En las montañas se registraron ráfagas superiores a los 128 kilómetros por hora.

Más de 200 mil clientes se quedaron sin electricidad en todo el estado, y la mayoría de los apagones se reportaron en el norte de la entidad, de acuerdo con poweroutage.us.

Seis condados de la zona de la bahía corrían un bajo riesgo de que las trombas llegaran a tierra firme y se convirtieran en tornados, dijo el Centro de Predicción de Tormentas. La última vez que el centro pronosticó un riesgo de tornado en la región fue en febrero de 2015, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.

Palisades Tahoe, una estación de esquí ubicada a 320 kilómetros al noreste de San Francisco, dijo que se anticipa la nevada más fuerte en lo que va de la temporada, con acumulaciones de 15 centímetros por hora para un total de hasta 60 centímetros. Era probable que hubiera una fuerte caída de nieve el lunes en Sierra Nevada.

En tanto, el sur de California estaba en riesgo de inundaciones significativas el domingo por la noche debido al lento avance del sistema, dijo Ryan Kittell, de la oficina del sistema meteorológico del área metropolitana de Los Ángeles.

California’s storm looking very impressive on visible satellite 👀🌀 You have the deepening low off the coast along with the moisture loaded atmospheric river. #CAwx pic.twitter.com/RlZPQu1Sc4

— Collin Gross (@CollinGrossWx) February 4, 2024