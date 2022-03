Son oposición o son contras

Y al final, final, todo fueron mentiras o medias verdades.

Yo fui al reportero de un semanario independiente en Ciudad Juárez que lo consideramos un pedacito de la historia de esta heroica ciudad el semanario ahora.

Salíamos a la calle a buscar los hechos que las autoridades no querían informar, para publicarlo nosotros y hacerlo “ahora”.

Entendíamos claramente, que las grandes empresas periodísticas vivían. Y muy bien, de lo que NO publicaban.

Los reporteros de las grandes empresas periodísticas salían a buscar la información valiosa, para que el dueño del periódico pudiera negociar el silencio y la complicidad, de tal suerte que los ciudadanos eran informados según el mayor interés de los gobernantes y de las fuerzas reales.

Por ejemplo, durante, 5 años se ocultó, que las familias Quevedo y Bermúdez estaban litigando con el ejido de Zaragoza la propiedad de 600 hectáreas aledañas a Ciudad Juárez.

Este terreno que venía desde la hacienda de la familia Ketelsen qué fue la hacienda más grande de la zona del valle de Juárez, hasta 1920 que fue expropiada y asignada a ejidos que se fueron construyendo en el valle de Juárez, y este terreno pertenecía, al ejido Zaragoza.

Se ocultaba esta información simplemente porque Bermúdez y Quevedo habían sido presidentes municipales y eran parte de las 20 familias propietarios de la ciudad.

En el semanario ahora descubrimos este litigio, lo publicamos y fue una información importante para la sociedad y para todas las personas que de alguna manera se habían establecido en esa zona.

Pero, recuerdo que cuando tuvimos la denuncia, Elías Montañez el director del semanario, nos detuvo, y nos pidió que primero revisarnos los hechos. Fuimos a los juzgados, al ejido, al registro público de la propiedad, con la información en mano, hablamos con Quevedo y Bermúdez, y cuando habíamos comprobado unas informaciones y desechado otras, lo que nos llevó 2 semanas de trabajo. Cuando lo publicamos nadie nos acusó de mentirosos.

Debemos un semanario qué provincia pequeño pero un grupo de periodistas que cumplíamos con los principios básicos de esta profesión evitábamos al máximo convertirnos en voceros de los gobiernos, de grupos de poder, de partidos políticos, etcétera.

Por eso es una vergüenza qué el periodismo mexicano de alta gama, específicamente Loret de Mola, Mexicanos Contra la corrupción, Carmen Aristegui, y todos los medios que se lanzaron en cascada, hayan publicado una investigación que no comprobaron, no reflexionaron, no acudieron a los registros públicos, y que por no hacer lo que profesionalmente debían haber hecho, desataron un escándalo infundado, que causó alarma social, grandes dudas y sospechas, sospechas, sospechas.

Finalmente, se aclaró que la publicación era falsa, se comprobó que José Ramón, no recibió ninguna casa en Houston, de ninguna empresa y no hizo ningún favor a nadie por la habitación de la casa, todo eran mentiras.

Simplemente su esposa de nacionalidad norteamericana, rentó una casa y pagó las mensualidades. Cómo Miles de ciudadanos en aquel país y en México.

Y la gran duda permanece, ¿Por qué esas empresas periodísticas mintieron? Por lo menos por ignorar lo que debían saber, antes de publicar, o ¿Por qué mintieron a sabiendas? ¿Serán capaces de generar un escándalo de ese tamaño con la sola intención de dañar la imagen del Presidente de la República?

Ustedes pueden contestarse está pregunta para ustedes mismos, y suponer a quienes se enfrentan los que van trabajando día a día, por un nuevo proyecto de nación.

“Serán Oposición o serán CONTRAS”.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.