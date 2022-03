Crisis en Ucrania afecta los zoológicos; no hay medios para evacuar a los animales

Ciudad de México, 4 de marzo (La Opinión).- En esta guerra que parece no tener fin, encontramos otro sector muy vulnerable, los animales del zoológico del Kiev.

Al menos cuatro mil animales de 200 especies diferentes viven en el zoológico de la capital ucraniana. Hasta hace unos días, después del inicio de las acciones bélicas, ninguno de ellos había sido evacuado.

El lugar se encuentra ubicado en la zona de Beresteika, en medio de los recientes ataques hacia Ucrania, donde se han reportado decenas de explosiones, afectando así su integridad física.

As Ukraine endures an escalating bombardment from Russia, staff at the Kyiv Zoo are staying put to help protect those with nowhere to go – the animals https://t.co/tUWexWrwEv pic.twitter.com/lTj01aswkF

— Reuters (@Reuters) March 3, 2022