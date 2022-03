ONU aprueba una comisión para investigar posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania

Ginebra, 4 mar (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy una resolución por la cual se creará una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania, que según Kiev constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad.

“Sabemos quiénes son los criminales de guerra y quién es su jefe supremo”, aseguró al presentar la resolución la Embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Eugenia Filipenko, quien subrayó que conseguir que estos responsables de abusos rindan cuentas “es la única forma de lograr que no se repita en ningún lugar del mundo”.

En el debate previo a la votación, iniciado el jueves, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y zonas residenciales, y causar un éxodo de más de dos millones de desplazados internos y refugiados.

Una de las misiones de la comisión será “identificar en la medida de lo posible qué individuos o entidades han sido responsables de violaciones de abusos a los derechos humanos” en Ucrania, con el fin de garantizar que rindan cuentas.

Ésta también condena “en los términos más enérgicos posible” las violaciones de los derechos humanos cometidas por Rusia en su agresión a Ucrania y pide “una rápida y verificable retirada de las tropas rusas en todo el territorio de Ucrania”, incluidas sus aguas territoriales.

Pide asimismo el acceso sin obstáculos a Ucrania por parte de las agencias humanitarias.

UCRANIA AGRADECE A LA ONU

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, agradeció hoy la creación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania.

I welcome the establishment by the #UN Human Rights Council of the International Commission of Inquiry to investigate facts of Russian war crimes against Ukraine. Evidence will be documented and used in international courts. Russian war criminals will be held accountable.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022