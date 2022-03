Sánchez Cordero revira a Senador de EU que acusó a México de aliado de Putin y Rusia

El 1 de marzo, Bob Menendez, en una conferencia de prensa, acusó a México de “aliarse” con el “opresor”, por no apoyar las represalias económicas de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado y exsecretaria de Gobernación, respondió a lo dicho por el Senador estadounidense Bob Menendez, quien dijo que México “se está poniendo del lado de Rusia y Putin” al no apoyar las sanciones económicas en contra de aquel país.

Sánchez Cordero le aclaró a Menendez que “el Gobierno mexicano ha mantenido una posición firme ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazando el uso de la fuerza y condenando enérgicamente la invasión rusa a Ucrania”.

Como Presidenta de la Mesa Directiva del @senadomexicano considero necesario hacer algunas precisiones sobre los comentarios y la percepción incorrecta del @SenatorMenendez, respecto a la posición de nuestro país frente al conflicto entre Rusia-Ucrania.

En la Asamblea Generał de la ONU, México votó junto a otros 140 países al cese de hostilidades y de una resolución mediante el diálogo al conflicto.

La exsecretaria de Gobernación también detalló que “México nunca ha impuesto sanciones económicas de manera unilateral. Por el contrario, ha hecho un llamado internacional para la solidaridad económica para atender las necesidades de apoyo humanitario, no de sanciones que pueden causar grandes daños a poblaciones civiles”.

Además, reiteró que el país “ha mantenido su condena enérgica en contra de la invasión rusa en el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas”.

Finalmente, la Senadora mexicana invitó al Bob Menendez a que “respetuosamente revise la información, pública y transparente, del Gobierno mexicano, así como las declaraciones y posicionamientos de nuestro país ante los organismos internacionales” para evitar las confusiones.

Sánchez Cordero respondió debido a que es el Senado el órgano del Congreso encargado de analizar la política exterior del Gobierno mexicano.

El pasado 1 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se tomaría ninguna represalia económica contra Rusia.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico”, apuntó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El Presidente también negó estar a favor de cualquier invasión y reiteró la postura de México ante el conflicto. “No nos metemos. Es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos. Nada de invasiones, ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, dijo.

El mismo 1 de marzo, Bob Menendez, en una conferencia de prensa, acusó a México de “aliarse” con el “opresor”, por no apoyar las represalias económicas de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia.

“Mantenerte a lado, mantenerte independiente, cuando el resto del mundo está actuando, es aliarte con el opresor, yo veo que México se está poniendo de parte del opresor que es Rusia y [Vladimir] Putin“, mencionó Menendez

Además, dijo no sorprenderse por la postura del Presidente mexicano: “No me sorprende que el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador tome esa posición, creo que es una posición equivocada. Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México, quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que está invadiendo”.

ESte viernes 4 de marzo, El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que no habrá sanciones unilaterales contra Rusia por su invasión de Ucrania, pero que el país sí está obligado a cumplir con sanciones que aprobase la ONU.

“México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados? Si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. Si estableciese una sanción, es un acuerdo de países, no es un país contra otro”, señaló Ebrard.

“México no va a participar en sanciones que no sean sanciones multilaterales, es la postura histórica del país, es línea histórica, como el principio de no intervención”, aseveró el Canciller.