Beijing inaugura Juegos Paralímpicos de Invierno con delegación ucraniana y sin Rusia

Por Ken Moritsugu

BEIJING, 4 de marzo (AP).- Los Juegos Paralímpicos de Invierno iniciaron en Beijing sin la presencia de deportistas rusos, expulsados de las competiciones, con una delegación ucraniana que tuvo que huir de un país en guerra para llegar a China y un apasionado llamado a la paz.

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, manifestó su horror por la guerra en Ucrania y exhortó a las autoridades mundiales a promover la paz.

La invasión rusa de Ucrania, que comenzó poco después de la finalización de los Juegos Olímpicos de Invierno, está conmocionando a todo el mundo. Y el mundo del deporte no es una excepción.

