El miedo nuclear revive en Europa, mientras 1.2 millones de ucranianos salen del país

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- El miedo a que la invasión de Ucrania se convierta en una guerra nuclear, bien por el uso de este tipo de armas, o bien por un accidente causado por ataques militares, como el sufrido en la central de Zaporiyia, ha vuelto a recorrer este viernes el Viejo Continente mientras Rusia intensifica su ofensiva y más de 1.2 millones de personas han salido del país.

Se da la circunstancia que en la invadida Ucrania se encuentra la antigua central de Chernóbil, que en 1986 fue el escenario del mayor accidente nuclear de la historia, y que actualmente el país cuenta con la central más grande de Europa: Zaporiyia.

Tras el ataque ruso a esta planta, y un incendio en sus edificios que fue sofocado por los bomberos tras unas horas de incertidumbre, el Ejército ruso a la órdenes de Vladímir Putin tomó el control de la instalación.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, condenó la agresión rusa contra civiles en Ucrania y aseguró que el ataque a la central nuclear muestra la “temeridad” de esta guerra y la necesidad de que Rusia retire sus tropas.

El Ministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko, advirtió de que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica y denunció que las tropas rusas emplearon fuego de tanques, de artillería y cohetes contra la central, “a sabiendas de las consecuencias catastróficas de sus acciones”.

Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, alertó de los efectos “catastróficos” que pueden tener los ataques rusos cerca de las centrales nucleares en Ucrania e instó a que se detengan “inmediatamente”.

El director general de la agencia nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi, criticó que la seguridad de la mayor central nuclear de Europa se haya visto comprometida por un ataque ruso, pero tranquilizó al señalar que no se han producido escapes radiactivos.

PUTIN LLEVARÁ SU PLAN HASTA EL FINAL

El Presidente de Rusia está decidido a llevar a cabo su plan hasta el final en Ucrania, mientras el mando militar ruso aseguró el viernes que su ofensiva en el vecino país se desarrolla tal y como estaba previsto con ataques en distintos frentes.

En una conversación telefónica con su gran aliado, el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, Putin aseguró que las tareas de la campaña militar “se cumplen y se cumplirán totalmente”, según el comunicado emitido por el Kremlin.

Los objetivos declarados por Putin son conseguir el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la neutralidad, la desmilitarización y la “desnazificación” de Ucrania, aunque no ha desvelado su plan tras una eventual victoria militar, limitándose a señalar que no habrá ocupación.

EUROPA AVISA DE QUE HABRÁ MÁS SANCIONES

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la guerra en Ucrania está “lejos de terminar” y advirtió de que la Unión Europea, junto a Estados Unidos, siguen dispuestos a adoptar “más medidas” si Rusia no detiene su ataque militar contra el país vecino.

“Sabemos que este conflicto está lejos de terminar. Seguimos dispuestos a adoptar más medidas si Putin no se detiene y revierte la invasión”, afirmó Von der Leyen en una comparecencia conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Together 🇪🇺🇺🇸 have deployed sanctions in record time.

The rouble is tumbling. Inflation has risen in Russia. Banks are cut-off from global markets.

Now, one after another, Western companies are stopping production, investment and sales. https://t.co/6yMdJU48Vr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2022