Expertos chinos desarrollan anticuerpo aspirable contra SARS-CoV-2 y sus variantes

Pekín, 4 mar (EFE).- Investigadores de la Academia China de Ciencias (CAS) desarrollaron un anticuerpo aspirable que puede, según los resultados de pruebas efectuadas en animales, ofrecer una “amplia protección” contra el coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes, informa la cadena estatal CGTN.

En sus experimentos, los científicos del Instituto de Microbiología de la CAS administraron el anticuerpo a ratones a través de sus fosas nasales y, más adelante, no encontraron restos del virus ni daños en los pulmones, lo cual “demuestra que la vía nasal es un método efectivo para prevenir la infección”, según el artículo.

Chinese researchers have developed an inhalable neutralizing antibody against SARS-CoV-2, which can provide broad protection against the virus and several emerging variants in animal tests, said a new article published in the journal Signal Transduction and Targeted Therapy. pic.twitter.com/08UmuaEnKw

— China Science (@ChinaScience) March 3, 2022